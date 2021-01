Uomini e Donne, anticipazioni oggi 19 gennaio: dubbi e incertezze tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Davide tra Chiara e Beatrice.

Uomini e Donne torna in onda oggi con una puntata in cui non mancheranno i colpi di scena. Come accade dall’inizio della stagione, Maria De Filippi dedicherà il proprio tempo sia ai tronisti del trono classico che ai protagonisti del trono over.

A commentare le vicende sentimentali di tutti i protagonisti, come sempre, ci saranno Gianni Sperti e Tina Cipollari, pronti a stuzzicare gli uomini e le donne che si accomoderanno al centro dello studio.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 19 gennaio: il confronto tra Riccardo Di Padua e Roberta Di Padua

Dopo l’intera puntata di Uomini e Donne dedicata a Gemma Galgani e alla fine della sua storia d’amore con Maurizio Guerci, la puntata di oggi vedrà al centro dello studio Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il cavaliere e la dama hanno ricominciato a frequentarsi da quando Riccardo è tornato in trasmissione e, nella scorsa puntata, dopo il durissimo confronto con Ida Platano, Guarnieri ha deciso di dedicarsi unicamente a Roberta.

Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione pubblicata dal Vicolo delle News, nella nuova puntata del dating show di canale 5, Roberta racconterà di aver visto Riccardo una volta a settimana spiegando di avere molta complicità con Riccardo con cui c’è anche una forte attrazione fisica. La Di Padua, però, non nasconderà dubbi e paure sul suo futuro con il cavaliere.

Per il trono over, inoltre, dovrebbe sedersi al centro dello studio anche Giancarlo che, dopo l’addio ad Aurora Tropea, sta continuando a conoscere Alessandra. Per quanto riguarda il trono classico, oggi dovrebbe essere il turno di Davide Donadei che non riesce ancora a scegliere tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Dopo il chiarimento con la prima e le esterne con la seconda, non mancheranno litigi, lacrime e incomprensioni con le due corteggiatrici che ribadiranno di essere stanche di aspettare esortandolo a fare una scelta immediata.

Il tronista pugliese, però, confermerà i propri dubbi sottolineando di non essere ancora certo su chi scegliere e svelando di aver cambiato idea dieci giorni fa.