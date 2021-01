Uomini e Donne oggi, doccia fredda per Gemma Galgani: rabbia e delusione in studio

Uomini e Donne oggi non porta buone notizie per Gemma Galgani. Secondo le anticipazioni della puntata del 18 gennaio 2021, in studio la dama si ritroverà a fare i conti con l’ennesima delusione.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una puntata nuova di zecca, pronta a rallegrare i telespettatori. L’unica a non essere rallegrata oggi, non è a caso è il Blue Monday il giorno più triste di tutto l’anno, sarà l’indiscussa protagonista del programma: Gemma Galgani.

La dama di Torino, infatti, avrà una brutta doccia fredda in quanto il suo cavaliere Maurizio le comunicherà, nonostante abbiano avuto un rapporto intimo, di non voler più proseguire con la loro conoscenza, scatenando non solo una certa delusione nel cuore della dama, che sembrava essere davvero molto presa da lui, ma anche tanta rabbia in studio. In quanto le allusioni fatte da Tina Cipollari durante gli scorsi appuntamenti del dating show non sembrerebbero essere così lontane dalla realtà poiché il cavaliere è sparito da Gemma non solo durante il periodo natalizio, ma anche durante l’ultimo dell’anno.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi non promettono nulla di buono, in quanto Maurizio potrebbe avere un’altra donna e l’interessamento nei confronti di Gemma, che di recente ha fatto una clamorosa confessione, sembrerebbe non essere mai esistito.

Maurizio chiude con Gemma Galgani a Uomini e Donne: scoppia la lite

Per quale motivo in studio sospettano che Maurizio abbia un’altra donna? Perché Gemma Galgani, durante il corso dello spazio a loro dedicato, ha ricordato un aneddoto che sembra confermare che qualcosa tra di loro non torni. Il motivo?

Quando lo scorso 26 dicembre la dama di Torino, che riceverà la corte di un uomo più giovane nelle prossime puntate, ha provato a chiamarlo lui ha riattaccato dopo il citofono di casa sua ha suonato e il suo inatteso ospite era proprio una donna! In studio dubitano che qualcosa non vada, in quanto se si fosse trattato di un’amica o di una parente, non avrebbe avuto alcun modo di dover interrompere nell’immediato la conversazione con Gemma, ma lui si giustifica affermando che la donna in questione è una sua amica che non sta attraverso un bel momento e che aveva bisogno di una spalla su cui piangere.

Ovviamente nessuno crede alla spiegazione data e in particolar modo quando viene aggiunto un altro importante dettaglio: Gemma voleva raggiungerlo per chiarire da vicino, ma lui subito ha bloccato la dama, impedendole di raggiungerlo presso la sua abitazione.

Tina Cipollari è più convinta che mai che Maurizio abbia una compagna e che abbia scelto di venire a corteggiare la Galgani soltanto per un tornaconto personale in quanto non si spiega questo repentino cambio nei suoi confronti e per quale motivo troppe cose su di lui non sembrino proprio tornare.

Uomini e Donne oggi terrà sicuramente con il fiato sospetto tutti i suoi fedeli telespettatori.