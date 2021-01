Gemma Galgani si sfoga a Uomini e Donne e durante una lite con Aurora Tropea si lascia andare ad una confessione sul passato.

Gemma Galgani litiga con Aurora Tropea a Uomini e Donne e si lascia andare ad una confessione sul suo passato. Tutto nasce da una dichiarazione di Aurora. “Sono undici anni che Gemma sta qui e fai la vittima. Dopo due giorni di scenate greche ti metti a piangere e poi dici che sono io che faccio la vittima”, afferma Aurora.

“Quando sei entrata qua dentro, la prima cosa che hai fatto è stato offeso me. Io ho avuto delle storie importanti, sono arrivata ad un matrimonio. Tu cosa hai fatto in due anni?”, replica Gemma. Aurora, così, lancia una provocazione. “Io ti conosco bene. Sono signora e non dico niente di te. Tante cose di te le so e lo sai bene, però, non dico niente”, afferma Aurora. Di fronte all’insinuazione della Tropea, la Galgani esorta Aurora a raccontare ciò che sa di lei e, durante il battibecco, Gemma si lascia andare ad uno sfogo.

Gemma Galgani, confessione a Uomini e Donne: “Ho vissuto una storia importante, avrei voluto un figlio”

Aurora Tropea confessa di conoscere molte cose della vita di Gemma Galgani. “Mia madre è una tua carissima amica. Due anni fa hai dormito a casa mia e tanti tuoi ex amici sono amici miei”, svela Aurora. “Vuoi parlare di Fiuggi? Visto che sei tu che hai lanciato il sasso, adesso parli”, afferma Gemma.

“Della tua vita so tutto da quando avevi trent’anni”, ribatte Aurora. “Io con tua madrenon ho più parlato dal momento in cui sei venuta qui perchè avremmo parlato solo della trasmissione”, replica la Galgani.

Gemma che è tornata single dopo la fine della storia con Maurizio, così, svela perchè una parte della sua vita è legata a Fiuggi. “Ho vissuto una storia d’amore. Ho avuto un fidanzato a Fiuggi e che è anche amico di sua madre. Ci siamo lasciati. Lui ha avuto un’altra compagna ed io sono tornata a Torino. E’ un argomento abbastanza doloroso per me perchè ci sono altri risvolti che Aurora non conosce perchè è stato l’uomo con cui avrei voluto avere un figlio. E’ una storia importante di cui non dovresti parlare e di cui non sai niente”, spiega la Galgani