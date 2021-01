Dalla De Lellis alla Yespica passando per le Rodriguez: diamo i voti alle star sulla neve

Anche se quest’anno la stagione sciistica non è praticamente iniziata diamo i voti alle star sulla neve: da Giulia De Lellis ad Aida Yespica, passando per le sorelle Rodriguez.

Anche se quest’anno la stagione sciistica non è praticamente iniziata, almeno in Italia gli impianti sciistici sono rimasti chiusi a causa della pandemia dovuta al Covid-19, alcune star del web e del piccolo schermo si sono concesse comunque qualche giorno di relax in montagna.

Perché se è vero che tante non hanno potuto indossare sci o snowboard hanno comunque approfittato per fare una passeggiata in montagna, facendo trekking o semplicemente godendosi un po’ di aria buona.

Da Giulia De Lellis ad Aida Yespica, passando per le sorelle Rodriguez, vediamo i look sfoggiati tra i monti e diamo i voti ai loro outfit indossati sulla candida neve.

Diamo i voti a Giulia De Lellis

Giulia De Lellis qualche giorno fa è stata al centro di una vera e proprio bufera ma non sulla neve, bensì nel web. Al centro della querelle alcune pellicce, tra cui una di volpe rossa la cui foto è stata poi rimossa da Instagram e un’altra bianca su cui ancora la De Lellis non si è espressa, ma che ha scatenato orde di animalisti.

Insomma l’influencer era stata già criticata nei giorni scorsi per aver trascorso il capodanno in montagna, a St Moritz in Svizzera, insieme al fidanzato Carlo Beretta quando era in vigore il Dpcm che vietava gli spostamenti.

Vediamo allora cosa indossava la De Lellis sulla neve nel suo outfit bianco candido. Accessori molto costosi per la ex di Damante come la sciarpa di Louis Vuitton, la borsa di Dior, gli occhiali di Celine, i pantaloni di Moncler e i Moon Boot rigorosamente bianchi. Ma il pezzo che ha scatenato il web è stata la pelliccia bianca che ancora la De Lellis non ha dichiarato essere vera o meno.

Tra l’altro si tratta di un capo che probabilmente la De Lellis ha già diversi anni come si può facilmente vedere dal suo profilo Instagram. Sembra infatti essere la stessa pelliccia che la De Lellis indossava due anni fa.

Il look in total white ci piace. Ma se la pelliccia fosse vera dovremmo bocciare il look della De Lellis. Per questo, nel dubbio, siamo costretti a darle un 5.

Con una pelliccia ecologica di sicuro il voto sarebbe molto molto più alto.

Diamo il voto a Aida Yespica

La modella venezuelana indossa sulla neve un costume di Chanel e manda in visibilio i fan. Fisico da urlo e curve mozzafiato per Aida Yespica che sfoggia un outfit da capogiro.

Oltre al costume nero con un dettaglio davanti bianco l’ex gieffina si presenta sulla neve con un paio di occhiali di Gucci e degli stivali neri ai piedi.

Il voto per il coraggio di sfidare il freddo così stoicamente è 9.

Diamo i voti a Belen Rodriguez

Qui il titolo potrebbe essere ciaspole e Chanel. Belen Rodriguez per ciaspolare sulla neve indossa una maxi borsa di Chanel. Che stile! Forse proprio perché è Belen tutto le è concesso.

E allora diamo il voto a questo outfit un po’ bizzarro: 8.

Diamo il voto a Cecilia Rodriguez

Ed ora vediamo Cecilia Rodriguez. Qui è il caso di dire “come non andare vestite sulla neve se non vuoi prenderti un malanno”.

Cecilia, forse per stupire i fan, o forse perché si dimentica di indossare giacca, cappello e guanti, scatta qualche foto sulla neve con il pancino in bella vista. Un immagine da brividi, di freddo, ovviamente!

E allora anche a lei diamo un voto per aver sfidato la neve e il gelo con tanto coraggio: 6.

E a voi quale outfit è piaciuto di più?