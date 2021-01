Anticipazioni Uomini e Donne 12/1: Davide bacia Chiara e insinua il dubbio su Beatrice

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 12 gennaio, riportate da Il vicolo delle News, vedono Davide Donadei dare un bacio a telecamere spente a Chiara e dubitare della sincerità di Beatrice.

Uomini e Donne non si ferma mai. Tant’è che nella giornata di ieri è avvenuta una nuova registrazione del programma. Registrazione che, riportata dal portale de Il vicolo delle news, ha lasciato tutti di stucco. Protagonista indiscusso della puntata, manco a dirlo, è stato Davide Donadei.

Il bel tronista voleva uscire con entrambe le corteggiatrici, Beatrice e Chiara, ma purtroppo non è riuscito nel suo intento. La prima si è infuriata di uscirci, scatenando la sua ira che ora sospetta che lei sia manovrata da qualcuno al di fuori del programma che le consigli come comportarsi per avere sempre la luce dei riflettori puntati contro. Lei è arrabbiata con lui a sua volta perché ritieni che le storie d’amore si mettano in piedi in due e lui si sta concentrando soltanto sull’altra corteggiatrice.

Di tutt’altro tono è l’uscita con Chiara, su cui è arrivata una segnalazione. Lei nell’esterna porta un letto su cui loro iniziano a coccolarsi e il bel tronista chiede di spegnere le telecamere per baciarla a suo rischio e pericolo visto l’alto numero dei contagi.

Davide ha baciato Chiara e non sembra essere poi così sicuro di Beatrice, tant’è che lei, ancora una volta, scoppierà in lacrime durante il corso della nuova registrazione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni 12 gennaio: Davide non è pronto alla scelta

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 12 gennaio non si fermano di certo qui. In quanto le sue due corteggiatrici gli chiedono quand’è che si muoverà a fare la sua scelta, visto che la situazione in puntata sta diventando davvero ingestibile. In particolar a richiedere la scelta è Chiara, visto che non fanno che vivere esterne ricche di sentimento.

Il bel tronista, che è riuscito a far commuovere Gianni Sperti, coglierà tutti di sorpresa perché, dopo aver rivelato numerose volte di essere davvero vicino da scegliere la ragazza con cui iniziare una relazione, afferma che al momento non è pronto per fare una scelta in quanto si trova bene, allo stesso modo, con entrambe le sue due corteggiatrici e per questo motivo non saprebbe proprio chi scegliere tra loro per trasformare la loro conoscenza in qualcosa di più profondo. In studio, ovviamente, gli vanno notare che quello che ha esternato non è proprio positivo e lui n’è pienamente consapevole ma purtroppo non sa chi scegliere.

Chiara e Beatrice scoppiano in lacrime dopo aver sentito la sua confessione, in quanto non ne possono più di tutta questa situazione e sono deluso che dopo mesi lui non abbia alcuna preferenza ma che stia bene con entrambe allo stesso modo.

Prime incomprensioni tra Gemma e Maurizio, le parole di Aurora e… Per vedere la puntata di oggi, cliccate QUI ▶ #UominieDonne https://t.co/o60lJ7hTxl — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 13, 2021

Davide sceglierà prima o poi? Il bel tronista dovrebbe fare attenzione perché la corda sembra essere vicina allo spezzarsi.