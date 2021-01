Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Davide fa piangere Gianni Sperti

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, 11 gennaio, mettono al centro della scena il bel tronista Davide Donadei, che farà perfino piangere Gianni Sperti.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova puntata di zecca. Ad essere preciso il continuo di quella trasmessa venerdì, che è pronta a stupire ancora una volta il suo fedele pubblico. Al centro dello studio ci sarà l’indiscusso protagonista di questa stagione del Trono Classico, Davide Donadei che a breve dovrebbe fare la sua scelta, ma almeno per il momento tutto tace.

Oggi il bel tronista riuscirà quasi in una missione ultimamente impossibile. Quale? Quella di far piangere Gianni Sperti. L’opinionista, non appena Maria De Filippi, che ha replicato alle polemiche su C’è posta per te, farà vedere in studio l’esterna organizzata con Chiara scoppierà in lacrime, commosso nel vedere il sentimento che lega questi due ragazzi. Anche qualcun altro piangerà in studio durante questo momento e non di felicità.

Stiamo parlando dell’altra corteggiatrice di Davide, Beatrice, che vedendo le emozioni che ha suscitato l’esterna in studio pensa di non avere più alcuna possibilità di poter conquistare il cuore del bel tronista, così delusa si alza ed abbandona lo studio piangendo. Donadei, che in un primo momento si rifiuta di rincorrerla, la insegue e la convince a tornare in studio in quanto nulla ancora è deciso, ma attenzione perché la puntata non termina di certo qui.

Uomini e Donne anticipazioni 11 gennaio: Sophie Codegoni perdona Matteo

Dopo lo spazio dedicato a Davide Donadei, le anticipazioni di Uomini e Donne dell’11 gennaio rivelano che il focus dell’attenzione passerà a Sophie Codegoni. Quest’ultima continua il suo percorso, conoscendo sia Giorgio sia Antonio.

La bella tronista, che ha lasciato tutti senza parole durante l’ultima esterna, sceglierà anche di perdonare Matteo. Quest’ultimo aveva riscosso un certo favore nella tronista, che sembrava piuttosto propensa verso di lei, ma anche nei confronti del pubblico del piccolo schermo che ancora non riusciva a spiegarsi come mai lei non lo abbia ancora scelto. Purtroppo però ha deluso un po’ le aspettative di tutti, in quanto ha risposto che se qualora dovesse essere lui la scelta non le direbbe di sì, lasciando tutti senza parole visto che nessuno si sarebbe aspettato una risposta del genere da parte sua.

Nonostante ciò Sophie sceglie di perdonare Matteo e lui, per provare a riconquistare la sua fiducia, sceglie di organizzarle un’esterna in cui prova a dimostrarle tutto l’interesse che prova nei suoi confronti, spiegandole che ha compreso l’errore commesso durante la scorsa settimana rispondendole in quel modo, ma lei può realmente fidarsi di lui oppure più che essere interessato ad avere il suo cuore è abbagliato dalla lucina rosse delle telecamere? Purtroppo una risposta a questa domanda non può essere data e soltanto il tempo è in grado di risponderci se sta prendendo in giro o meno Sophie Codegoni, che sembra essere piuttosto presa da lui, ma vedremo come si evolveranno le cose tra loro due.

Discussioni accese e un regalo inaspettato per Giancarlo! Vi siete persi la puntata di oggi e volete rivederla? Cliccate QUI 🔥 #UominieDonne https://t.co/GliDMotmF0 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 8, 2021

La puntata di Uomini e Donne di oggi sembra essere ricca di colpi di scena, anche se il pubblico non aspetta altro che vedere la scelta di Davide Donadei ma quest’ultimo oltre a rassicurare le sue due corteggiatrici, Beatrice e Chiara, che non ne possono più dell’intera situazione che stanno vivendo senza avere alcuna certezza, affermando che presto questo momento arriverà e che non è affatto lontano, non sembra fare nulla di concreto per convincere tutti dell’esatto contrario. Questa scelta quando arriverà? Di recente si è perfino mormorato che la produzione stesse organizzando uno speciale da mandare in onda in prima serata, ma sarà realmente così?