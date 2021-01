Uomini e Donne anticipazioni 4 gennaio: Sophie spiazza e lo bacia in esterna

Uomini e Donne non si ferma e durante l’ultima registrazione del programma, di cui le anticipazioni sono state fornite da Il Vicolo delle News, Sophie Codegoni ha spiazzato tutti baciando il suo corteggiatore in esterna.

Uomini e Donne non ha intenzione di fermare i numerosi colpi di scena, messi in atto dai suoi protagonisti, per il pubblico del piccolo schermo. Durante il corso dell’ultima registrazione, Maria De Filippi non ha potuto non mandare in onda le nuove esterne fatte da Sophie Codegoni che ha spiazzato tutti mostrandoci per la prima volta più audace che mai. Che cos’è successo?

Sophie è andata in esterna sia con Matteo che con Giorgio, ma mentre stava con quest’ultimo ha chiesto alla produzione di smettere di riprendere ciò che stava accadendo tra loro. I cameramen hanno assecondato la sua richiesta, mostrando però in studio il materiale raccolto fin quando la conduttrice non ha annunciato al pubblico in studio che Sophie ha baciato Giorgio a telecamere spente.

Il gesto di lei ha stupito tutti, in quanto i baci, a causa del virus, erano stati assolutamente vietati. Per questo motivo Maria ha spiegato che non può in alcun modo mandare in onda la scena, affermando che saranno i diretti interessati a prendersi, nel caso, le dovute responsabilità.

La tronista, che è stata stroncata da Antonio, ha deluso e non poco Matteo, l’altro corteggiatore che credeva di aver fatto breccia nel suo cuore.

Sophie Codegoni bacia Giorgio a Uomini e Donne: la reazione di Matteo

Sophie Codegoni ha baciato Giorgio spiazzando tutti quanti in studio che non si aspettavano un simile risvolto. Anche perché la conduttrice aveva severamente vietato di farlo.

Matteo in un primo momento aveva previsto non esprimersi su quanto accaduto, ma Maria De Filippi lo ha spronato a dire ciò che pensava e lui non ha potuto fare a meno di rivelare di esserci rimasto male nel vedere che la tronista su cui ha messo gli occhi ha baciato un altro piuttosto che lei, visto che durante la loro esterna le aveva fatto una sorpresa, portandole perfino il pranzo e stampato delle foto tratte dalle loro esterne.

Il corteggiatore ha rivelato di essere piuttosto nervoso e che solitamente sfoga lo stress facendo sport o parlando al telefono con le persone a lui care. Il bacio di Sophie Codegoni ha stupito in particolar modo Davide Donadei, che ha fatto piangere Beatrice, in quanto sono settimane che prova a trovare modi per baciare le sue corteggiatrici e non aveva mai pensato ad una soluzione del genere. Ora gli si è praticamente aperto un mondo.

I nostri tronisti vi augurano Buon Natale e sono pronti ad accogliere il nuovo anno a braccia aperte! Sentite qui cosa ci hanno raccontato 👇 🎄 #UominieDonne https://t.co/HyA7jfZbip — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 25, 2020

Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno lasciato di nuovo il segno nel pubblico del piccolo schermo, che sono rimasti sorpresi dal gesto della tronista che era rimasta piuttosto in sordina rispetto ai suoi colleghi ma che ora sta finalmente trovando il modo di emergere nel contesto televisivo.