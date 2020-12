Antonio Borza, frecciatina al veleno contro Sophie Codegoni

Antonio Borza lancia una frecciatina a Sophie Codegoni. La tronista di Uomini e Donne sempre più vicina a Matteo, lui sbotta.

Antonio Borza lancia una frecciatina a Sophie Codegoni, sicuro che la giovane tronista di Uomini e Donne sceglierà Matteo nonostante quest’ultimo le abbia chiaramente detto di avere ancora dei dubbi che potrebbero portarlo a rispondere no qualora dovesse essere la scelta.

Antonio che, nella scorsa puntata di Uomini e Donne si è esposto ammettendo di essersi innamorato di Sophie che, tuttavia, appare sempre più presa da Mattia, nonostante tutti i dubbi del caso, su Instagram, ha pubblicato una storia che, secondo alcuni fans del programma di Maria De Filippi potrebbe essere una frecciatina proprio alla Codegoni.

Antonio Borza innamorato di Sophie Codegoni: il corteggiatore di Uomini e Donne sbotta sui social

Dopo aver assistito allo scontro tra Sophie Codegoni e Matteo nel corso del quale la tronista si è scagliata contro Matteo non aspettandosi una risposta negativa qualora dovesse sceglierlo, Antonio, sicuro che sarà Matteo la sua scelta nonostante tutto, ha deciso di alzarsi e lasciare il programma.

“Sono stato giudicato per qualsiasi cosa. Sono stato definito arrogante e maleducato. Sento il peso del palo che sentirò e quindi me ne vado. Maria ti ringrazio tanto perchè ho sentito sempre un sostegno materno”, ha detto in puntata Antonio.

Deluso dall’atteggiamento di Sophie che ha continuato a dare la sua presenza per scontato non portandolo in esterna, Antonio ha deciso di abbandonare lo studio. Su Instagram ha così pubblicato la storia che vedete qui in basso:

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, parlando di Matteo e Antonio, Sophie Codegoni ha detto: «Non ho un prototipo preciso né esigenze estetiche particolari, ma cerco un ragazzo molto deciso, che sia in grado di tenermi testa. Tra i miei corteggiatori ce ne sono alcuni che mi incuriosiscono ma preferisco non fare nomi, perché ho bisogno di tempo per valutarli con maggiore attenzione», ha spiegato. Nell’ultima registrazione, però, Antonio è tornato in trasmissione. La storia che vedete qui in alto è davvero per Sophie che sta continuando a conoscere?