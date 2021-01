Anticipazioni Uomini e Donne 4 gennaio: Davide Donadei fa piangere Beatrice

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 4 gennaio, rivelate in anteprima de Il Vicolo delle News, vedono Beatrice Buonocore piangere al centro dello studio a causa di Davide Donadei.

Uomini e Donne è attualmente in pausa sul piccolo schermo degli italiani, ma le registrazioni non si sono fermate nemmeno sotto il periodo natalizio e durante le scorse ore si è tenuta una nuova puntata. Durante il corso della registrazione, al centro dello studio c’è stato, non c’è bisogno di specificarlo, Davide Donadei che, inutile farvi speranze, non ha ancora fatto la sua scelta.

Nonostante ciò i colpi di scena durante lo spazio a lui dedicato non sono di certo mancati. In quanto, come riportato da Il Vicolo delle news, Beatrice è scoppiata in lacrime. Il motivo? Durante la scorsa registrazione, in cui Davide l’aveva mandata su tutte le furie, il bel tronista subito dopo la puntata ha raggiunto Chiara, che aveva dichiarato di esserci rimasta male nel vedere che lui dava attenzioni soltanto all’altra ragazza e non a lei. I due sono stati molto bene insieme e si sono scambiati non pochi abbracci, ma non solo.

Davide ha organizzato un’esterna a sorpresa con Chiara, in cui si è presentato sotto casa e le ha confidato che la mascherina sta diventando un vero e proprio problema in quanto lui vorrebbe riempirla di baci. Beatrice si sente sconfitta, convinta che lui in cuor suo abbia già fatto la sua scelta, visto che dirige tutte le attenzioni all’altra ragazza, ma attenzione perché le sorprese non sono di certo finite qui.

Uomini e Donne anticipazioni, Davide spiazza tutti: “Volevo scegliere tempo fa”

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 4 gennaio continuano con il bel tronista che confida alle sue corteggiatrici che in realtà avrebbe voluto fare la sua scelta ben 10 giorni fa, ma che poi durante un’esterna sono comparsi numerosi dubbi a riguardo se quella fosse stata la decisione giusta da intraprendere.

Maria De Filippi, che forse manderà la scelta in onda in prima serata, ha spronato il ragazzo a dire chi in realtà avrebbe scelto, ma Beatrice e Chiara lo bloccano subito, affermando che non vogliono sapere il nome che aveva pensato in quanto finirebbero per lasciarsi condizionare durante il poco tempo che gli rimane per terminare questo percorso negli studi Elios di Roma.

Chiara, addirittura, lancia una proposta a Davide Donadei chiedendogli di non portarla in esterna, in modo tale da poter avere le idee più chiare, ma lui bocca la sua proposta affermando che così più che aiutarlo lo avrebbe messo ancora di più in difficoltà. Beatrice, che viene invitata a ballare da lui, lo sprona però a muoversi in quanto la situazione tra loro sta diventando piuttosto insostenibile e non vuole che la corda venga tirata ancora per le lunghe. Lui seguirà il consiglio?

L’appuntamento con #UominieDonne torna da giovedì 7 gennaio alle 14.45 su Canale 5 🤩 ci sarete vero? pic.twitter.com/huiLIgLJVQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 4, 2021

Le anticipazioni di Uomini e Donne sembrano vedere la scelta di Davide Donadei ancora piuttosto di lontana di quanto si possa immaginare.