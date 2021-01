Il Cut Crease makeup è un trucco occhi tornato in grande tendenza. Ecco come realizzarlo in pochi minuti con un semplice stratagemma.

Il Cut Crease è una tipologia di trucco occhi molto geometrica che mette in evidenza la piega dell’occhio e si sviluppa in orizzontale caratterizzando uno sguardo allungato con delle codine evidenti e linee molto pulite.

Realizzarlo può sembrare davvero difficoltoso, soprattutto per chi non possiede molta manualità con eyeliner e pennelli, per questo esistono dei ‘trucchetti del mestiere’ che tutte le donne dovrebbero conoscere. Scopri le principali tendenze del trucco occhi autunno inverno 2020-21.

Come realizzare un perfetto Cut crease makeup

Il cut crease makeup è un trucco occhi molto molto femminile capace di rendere lo sguardo magnetico. Nella sua forma più semplice potrà essere sfoggiato anche tutti i giorni ma resta il trucco occhi più ‘glam’ quando ci si lascia andare a linee molto geometriche e a codine che si allungano.

Nel video tutorial troverete tutte le indicazioni principali per realizzare un ‘cut crease’ makeup elegante, portabile e perfetto da sfoggiare ogni giorno. Il makeup sarà sui toni naturali ma potrà essere enfatizzato con colori più brillanti e freschi. L’eye liner? Può essere anche colorato come dettano le ultime tendenze in fatto di makeup.

Il trucchetto per realizzare un Cut-crease makeup perfetto: lo scotch

Il segreto per realizzare un Cut crease perfetto è lo scotch. Applicato sulla pelle infatti la isola in modo tale da lasciar sfumare gli ombretti senza permettere l’errore e una volta eliminato lascerà spazio a linee perfette e pulite.

Ecco come utilizzare lo scotch per realizzare dei makeup occhi davvero perfetti, un modo per tracciare l’eyeliner e sfumare gli ombretti e tracciare delle linee pulite, piene senza incorrere in antiestetiche sbavature.

Questa tecnica potrà essere riproposta anche nella realizzazione di un bellissimo cut-crease makeup, applicando lo scotch all’angolo esterno dell’occhio facendo attenzione a mantenere la simmetricità tra i due occhi e applicando ombretti e eyeliner in piena libertà. Scopri tutto sul cut crease makeup e come realizzarlo.

Quando si utilizza lo scotch per truccare gli occhi, sarà bene non applicare la base trucco prima, e applicare, soltanto dopo aver completato l’eyemakeup, fondotinta e correttore. Il correttore in particolare, dovrà essere applicato con un pennellino angolato con molta cura e precisione soprattutto in prossimità del trucco occhi.

Sarà semplice creare un cut-crease makeup con il trucchetto dello scotch e diventerà un trucco professionale alla portata di tutte!