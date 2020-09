Trucco occhi autunno 2020, le principali tendenze da non perdere. I makeup occhi da copiare e come realizzarli.

Il trucco occhi dell’autunno 2020 è nel segno dell’eleganza e della femminilità nelle sue accezioni più morbide e colorate. Il finish luminoso, l’essenza del colore, mentre la sfumatura la tecnica makeup da applicare assolutamente.

Makeup dai colori caldi e luminosi, il ritorno del metal e del glitter, la briosità delle nuance pop che colorano ombretti e eye liner saranno alcune delle principali tendenze del makeup occhi dell’autunno 2020. Scopriamo quali sono e come realizzare i makeup occhi più ‘glam’.

Makeup ‘gold’ : il trucco occhi ‘de luxe’ per l’autunno 2020

L’oro in tutte le sfumature dalle più chiare e luminose alle più bronzee sarà protagonista del makeup dell’autunno e anche dell‘inverno 2020. Texture setose, avvolgenti e anche fluide, perfette per enfatizzare lo sguardo di ogni tipologia di donna.

L’oro sarà presente negli ombretti wet&dry, cotti, in polvere libera, crema e liquidi per regalare ogni tipo di sfumatura di un makeup ricercato e lussureggiante. Il trucco sui toni dell’oro sarà perfetto per la sera, ma anche, se luminoso e ridotto ad una sfumatura di luce sulla palpebra mobile, perfetto per il giorno, magari da sfoggiare corredato di un mascara super nero e volumizzante.

Cut crease doppio: il trend raffinato per il trucco occhi d’autunno

Il ‘cut crease’ è una tipologia di makeup che ha letteralmente segnato un epoca meravigliosa, sfoggiato da dive del calibro di Audrey Hepburn, che oggi ritrova freschezza e magnetismo nella sua versione più completa, il doppio cut crease.

Un makeup che mette in risalto la piega interna della palpebra mobile con un contrasto cromatico molto forte e che in doppio, segna la rima della palpebra inferiore in modo preciso e ben sfumato verso l’esterno. Il cut crease può essere proposto nei colori dell’oro, del marrone ma anche di colori accesi come i rosa e perché no anche le tonalità fluo.

Colori ‘Pop’ : la tendenza ‘frizzante’ del trucco occhi per l’autunno 2020

Colori brillanti al limite del fluo, sono una delle tendenze più ‘glam’ dell’autunno inverno 2020. Perfetti per le giovanissime, saranno un vezzo per le ragazze più mature se applicati in un eye liner o in un mascara colorato. Le texture opache saranno perfette per realizzare dei makeup di grande effetto.

Come realizzare i makeup occhi più ‘trend’ dell’autunno 2020, i video tutorials

Non vi resta che sedervi di fronte allo specchio e riproporre il makeup più adatto a voi ed in piena tendenza con la stagione autunnale.