Il mascara è senza dubbio il prodotto makeup ‘must have’ del 2020. Un solo cosmetico in grado di regalare magnetismo allo sguardo. Scopriamo come sceglierlo, utilizzarlo e quali sono le novità da non perdere.

Il mascara è uno dei prodotti di makeup indispensabili per un trucco occhi e in grado da solo di regalare magnetismo, dolcezza e grande femminilità allo sguardo. Prodotto ‘must have’ del 2020 sarà il protagonista della bellezza, l’effetto speciale del makeup che non potrà assolutamente mancare nel beauty.

Scopriamo come scegliere il mascara giusto, come utilizzarlo, come struccarlo, tutte le novità del 2020 e i video per imparare ad applicarlo in modo professionale.

Come scegliere il mascara giusto per ottenere uno sguardo magnetico

Il mascara può sembrare uno tra i più semplici cosmetici da scegliere e applicare ma a verità è che resta ‘fondamentale’ per dare risalto allo sguardo e a qualsiasi ombretto sia stato utilizzato. Un trucco occhi senza il mascara risulta incompleto e i colori del makeup meno brillanti. Per questo sarà bene impegnarsi nella scelta del prodotto giusto per esaltare al meglio le proprie ciglia.

I corner nei negozi di makeup sono pieni di mascara di ogni tipo ma come orientarsi nella scelta? Il primo aspetto da valutare è la tipologia di prestazione di cui si necessita. Se per esempio si hanno delle ciglia corte, chiare e poco voluminose si sceglierà un mascara dalla performance ultra allungante e volumizzante. Se si hanno ciglia lunghe e discretamente folte, si sceglierà un mascara il cui scovolino separi le ciglia creando un ventaglio e che le incurvi a mestiere. Se si hanno lunghe e rade via libera a tutti i mascara volumizzanti.

Nella scelta si dovrà considerare anche la tipologia di scovolino che si solito viene esaltata dal packaging del prodotto. Gli scovolini possono essere incurvati, creare delle spirali, in setole morbide o in materiale siliconico come nei mascara più all’avanguardia. Esistono poi alcuni mascara che hanno uno scovolino professionale davvero contenuto e che si presenta come una vite attorno alla quale le ciglia si avvolgono per incurvarsi alla perfezione.

Il colore del mascara potrà essere scelto tra nero, marrone e i tanti colorati come il blu cina che creerà tendenza in questo 2020. Il nero è senza dubbio il mascara perfetto per rendere ogni sguardo sensuale, per mettere in risalto l’iride e il makeup scelto.

Come applicare il mascara in modo perfetto

Per applicare il mascara in modo perfetto ci si dovrà dotare di piega ciglia, indispensabile per un’applicazione perfetta, e di uno specchio capace di ingrandire l’immagine e di uno specchietto da borsetta.

Dopo aver incurvato le ciglia con il piega ciglia, si potrà applicare il prodotto sia sulle ciglia superiori che inferiori. Da prima si pettineranno le ciglia nel loro senso di crescita con lo scovolino impregnato di prodotto. Poi si potrà passare la parte superiore dello scovolino sulla punta delle ciglia passando da destra a sinistra e viceversa. Infine si perfezionerà la stesa guardando l’arco cigliare da sotto, aiutandosi con uno specchietto da borsetta, particolare che aiuterà a colorare le ciglia dalla base fino alla lunghezza. Ci sono poi 5 errori che tutte le donne commettono quando usano il mascara.

Come struccare il mascara in modo corretto



Dopo aver truccato gli occhi, come il resto del viso, ci si dovrà struccare alla perfezione e mentre per l’ombretto e gli altri prodotti applicati sul viso, basterà passare un dischetto di cotone o una salvietta imbevuti di prodotto struccante, per eliminare il mascara dalle ciglia non basterà questa semplice operazione.

Il mascara è uno dei prodotti più tenaci, soprattutto se waterproof e per questo dovrà da prima essere ammorbidito, applicando una prodotto oleoso, meglio se direttamente con le dita e dopo aver massaggiato per bene, ci si ritroverà gli occhi ‘da panda’ che potranno essere detersi con struccante, latte detergente o un detergente preferito.

Dopo aver lavato via il mascara, ci si renderà conto che alla base delle ciglia è rimasto del prodotto depositato che dovrà essere eliminato per bene e ci si potrà aiutare con un bastoncino di cotone imbevuto di struccante. Passandolo più volte in modo delicato sulla rima cigliare, si eliminerà ogni traccia di prodotto e le ciglia potranno riposare e riprendersi durante la notte, magari applicando un prodotto naturale come l’olio di ricino che aiuta a rinforzarle.

Mascara 2020 : le novità da provare assolutamente

In commercio esistono moltissimi mascara e i principali brand di cosmetici studiano continuamente nuove soluzioni per regalare delle performance strabilianti alle loro clienti, ecco le novità da provare assolutamente:

Diorshow iconic overcurl: un prodotto che regala ancora più curve e volume con uno scovolino studiato per pettinare, incurvare e lucidare le ciglia.

Estée Lauder, mascara Sumptuosus Rebel: un prodotto waterproof che incurva e allunga le ciglia senza creare grumi. Uno scovolino molto sottile perfetto per raggiungere tutte le ciglia.

Dolce e Gabbana, mascara volumizzante Passioneyes: una mousse leggera e impalpabile che si applica sulle ciglia in modo confortevole e crea volume prendendosi cura delle ciglia con sostanze naturali.

Urban Decay, mascara Lash Freak: uno scovolino asimmetrico studiato dal brand per raffiungere tutte le ciglia regalando volume, definendole e incurvandole dalla radice.

L’Oréal, Mega Mascara air volume: uno scovolino di setole di diverse lunghezze adatte a pettinare alla perfezione le ciglia, una formula in mousse per rivestirle in modo perfetto e leggero.

Marc Jacobs, mascara multieffetto at Lash’D: formula vegan con ingredienti che rinforzano le ciglia. Un prodotto che avvolge, cattura e incurva tutte le ciglia anche le più corte.

Sephora collection, mascara Size Up: il nuovo mascara firmato Sephora che incurva, allunga e volumizza le ciglia con uno scovolino a forma di clessidra. Formula vegana e colore nero profondo.

I video tutorial per imparare ad applicare il mascara in modo professionale

Qualsiasi mascara, dal più costoso al più economico, necessita di una buona applicazione per regalare una prestazione perfetta. Abbiamo selezionato per voi dei video tutorials molto esaustivi che svelano tutti i segreti della perfetta applicazione.

Avete già trovato il vostro mascara preferito? Correte a provare l’applicazione professionale per scoprire quale sguardo magnetico può regalarvi!