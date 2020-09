Belen Rodriguez esce allo scoperto con Antonino Spinalbese: la showgirl pubblica una storia su Instagram durante una cena con l’hair stylist, video.

Belen Rodriguez esce allo scoperto con la sua nuova fiamma? La showgirl argentina, nelle scorse ore, ha pubblicato, tra le storie di Instagram, un video in cui mostra Antonino Spinalbese, l’hair stylist 25enne con cui avrebbe un flirt secondo come racconta il settimanale Chi. Un gesto importante, quello della showgirl argentina, che dopo aver trascorso le vacanze a Ibiza, è rientrata a Milano trascorrendo le serate con gli amici tra i quali spicca proprio il bell’Antonino.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese a cena insieme: il video pubblicato dalla showgirl

Nessun bacio e nessun gesto intimo tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che, dopo i rumors riportati dal settimanale Chi e che svelano come l’hair stylist sia riuscito a conquistare la bellissima showgirl argentina, si mostrano insieme a cena in compagnia di altri amici tra cui l’ex tronista di Uomini e Donne nonchè ex di Karina Cascella, Salvatore Angelucci e l’attuale fidanzata di quest’ultimo.

Il video pubblicato da Belen ha immediatamente fatto il giro del web e arriva dopo la pubblicazione delle foto di Stefano De Martino in compagnia di quella che è stata identificata come la sua nuova fiamma.

La Rodriguez, tuttavia, pur condividendo foto e video del privato, non ha più rilasciato dichiarazioni in merito alla sua vita sentimentale. Attualmente impegnata con le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales che tornerà in onda sabato 12 settembre, Belen regala ai fan momenti della sua quotidianità evitando di parlare delle vicende di gossip che la coinvolgono.

Tra Belen e il 25enne Antonino Spinalbese, dunque, nascerà l’amore? Per il momento, tra i due, sembrerebbe esserci una tenera amicizia. La Rodriguez, tuttavia, è sempre più concentrata sul proprio futuro e Stefano De Martino sembrerebbe far parte, ormai, del passato. Nessuna possibilità, dunque, che tra i due torni nuovamente il sereno?