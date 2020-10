Il Cut Crease makeup è uno dei trend per il trucco occhi 2020. Scopriamo cosa è, a chi sta bene e come realizzarlo per avere uno sguardo magnetico e femminile.

Il Cut crease makeup, una tecnica che vede la sua icona in Audrey Hepburn, con la sua raffinata eleganza e con gli occhi sempre in primo piano, assieme al suo sorriso. Un trucco molto intenso capace di donare allo sguardo magnetismo ma anche di ridisegnare le linee naturali dell’occhio donando profondità.

Scopriamo cosa è il Cut Crease makeup, a chi sta bene, come si realizza e dei video tutorial per imparare la tecnica in modo semplice e veloce.

Cut crease makeup: cosa è

‘Cut crease’in inglese significa letteralmente ‘piega tagliata’, nello specifico,attraverso l’utilizzo degli ombretti e dei chiaroscuri, è possibile dividere la palpebra a metà tracciando una linea più scura di ombretto che dividerà in modo netto e visibile la palpebra mobile da quella fissa.

Questa tecnica di makeup è stata consacrata da modelle come Twiggy e attrici come Audrey Hepurn che ne ha fatto un vezzo personale molto raffinato. L’effetto chiaro scuro sui può avere strong, utilizzando per la piega dell’occhio ombretti intensi come il nero o il marrone scuro o anche più soft giocando sui toni del vaniglia e del marrone biscotto, ma anche dei rosa e tanti colori ancora.

Cut crease makeup: a chi sta bene

Il Cut Crease makeup sta bene ad ogni tipo di donna che potrà personalizzarlo con ombretti di diversi colori, enfatizzando le linee naturali degli occhi con la profondità che soltanto un makeup del genere può donare.

Perfetto come trucco per occhi piccoli perché riesce ad ingrandire lo sguardo in modo molto raffinato. Un makeup che può essere sfoggiato di giorno con delle tonalità pastello e molto molto chiare e alla sera, quando diventa un trucco capace di catalizzare l’attenzione con delle tonalità più scure, magari con un finish glitterato.

Cut crease makeup: come realizzarlo

Realizzare un Cut Crease makeup non sarà difficile. Dopo aver scelto la palette o una selezione dei colori di ombretti perfetti per il proprio sottotono di pelle, basterà applicare l’ombretto più scuro sulla piega dell’occhio e applicare l’ombretto più chiaro sulla palpebra mobile. Da una base semplice come questa, si potrà enfatizzare l’angolo esterno dell’occhio creando una ‘V’ per renderlo ‘felino’ o applicare al centro della palpebra mobile un ombretto luminoso per un effetto super glam.

Cut crease makeup: i video tutorial per imparare a realizzarlo alla perfezione

Scopriamo come realizzare un ‘Cut Crease’ perfetto seguendo le indicazioni dei video tutorial che abbiamo selezionato per voi!

Una volta appresa la tecnica, si potrà realizzare un Cut Crease makeup diverso ogni giorno e adatto ad ogni occasione, dalla più semplice al makeup di grande effetto da sera e da cerimonia.