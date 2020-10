Pelle grassa viso: i rimedi naturali per trattarla, consigli, ricette fai da te

Pelle grassa viso, quali sono i rimedi naturali per trattarla e prendersene cura, i consigli e le ricette fai da te da non perdere.

La pelle grassa del viso, è una tipologia di epidermide che colpisce molte persone, in particolare quelle molto giovani. L’eccessiva quantità di sebo secreta provoca la comparsa di un aspetto unto, di pori ostruiti, brufoli, acne e punti neri.

Scopriamo i rimedi naturali per prendersi cura della pelle grassa, i consigli per trattarla al meglio e le ricette fai da te perfette per migliorarne l’aspetto in modo efficace e anche economico.

Pelle grassa viso : i principali rimedi naturali per equilibrarla e idratarla

La natura viene sempre incontro alla salute e alla bellezza della nostra pelle e anche quella grassa e colpita da inestetismi con acne, punti neri e sebo in eccesso. I rimedi naturali per la pelle grassa del viso, si potranno reperire facilmente nelle migliori erboristerie e farmacie e consistono essenzialmente in oli vegetali, essenziali e estratti di piante utili al ripristino dell’equilibrio delle pelle grassa e alla detersione profonda. Scopriamo quali sono i rimedi naturali principali per la pelle grassa del viso.

Gli oli vegetali

Gli oli vegetali per la pelle grassa, debbono essere leggeri, idratanti e riequilibranti della produzione di sebo e quindi non comedogeni.

Olio vegetale di nocciola

Un olio leggero, che si assorbe facilmente senza lasciare la pelle unta. Ricco di sostanze benefiche come i fitosteroli, antiossidanti e vitamina E è perfetto come riparatore cutaneo ma anche per le pelli grasse con tendenza acneica.

Olio di Jojoba

L’Olio di Jojobà è un riequilibrante naturale per la pelle grassa. Perfetto per la cura di pelle miste e grasse riesce a regolare la produzione sebacea.

Olio di Nigella Sativa

Questo olio è perfetto per prendersi cura della pelle mista e grassa poiché svolge un’ azione purificante. lenitiva, riparatrice e antiossidante.

Gli oli essenziali

Un valido aiuto per prendersi cura della pelle grassa, arriva anche dagli oli essenziali, perfetti da miscelare ad un olio base leggero come quello di nocciola, di jojoba, di mandorle dolci o di vinacciolo.

Gli oli essenziali perfetti da stendere sulla pelle grassa, miscelati ad un olio base, sono diversi e tutti indicati per agire come riequilibranti ed idratanti:

olio essenziale di limone

olio essenziale di geranio

olio essenziale di rosmarino

olio essenziale di lavanda

olio essenziale di ginepro

olio essenziale di tea tree

Gli idrolati

Anche gli idrolati sono un validissimo aiuto della natura per la pelle grassa, ecco i principali perfetti da picchiettare sul viso ogni giorno.

idrolato di lavanda

idrolato di salvia

idrolato di rosa

idrolato di camomilla

idrolato di hamamelis

idrolato di fiori d’aracio

Pelle grassa viso : come utilizzare i rimedi naturali per prendersene cura

Prendersi cura della pelle grassa con i rimedi che la natura ci mette a disposizione sarà semplice e molto efficace.

Gli oli vegetali, anche addizionati di oli essenziali, dovranno essere applicati sempre sulla pelle umida poiché l’acqua veicolerà in modo perfetto le molecole dell’olio attraverso l’epidermide. Perfetti come trattamenti notturni, possono essere però miscelati alla comune crema viso in piccole quantità così da poter beneficiare del loro potere cosmetico anche di giorno.

Gli idrolati andranno vaporizzati o picchiettati ogni giorno mattina e sera, dopo aver deterso la pelle grassa in profondità ma con molta delicatezza.

Pelle grassa viso: le ricette fai da te per preparare i trattamenti di bellezza

Abbiamo selezionato per voi delle ricette di bellezza per pelli grasse a base di oli vegetali ed essenziali che potranno essere preparati in modo veloce ed economico per avere sempre a portata di mano un eccezionale trattamento di bellezza.

Prendersi cura della propria pelle in modo semplice e naturale non è mai stato così facile. Ricordiamo però che la pelle grassa, necessita sempre di una valutazione da parte del medico dermatologo che potrà ricercarne le cause con analisi specifiche.