Se dovete preparare una torta ma non volete utilizzare il liquore ecco le possibili soluzioni per sostituire gli alcolici nei dolci.

Quante volte vi sarà capitato di preparare una torta e di non voler utilizzare il liquore per prepararla anche se la ricetta lo richiedeva?

Sono diversi infatti i dolci che richiedono ad esempio una bagna del pan di spagna nel liquore, dal brandy, al rum, passando per l’amaretto o il liquore al caffè.

Non solo in alcune torte va inserito proprio nell’impasto. Se però dobbiamo servire il dolce ai bambini è meglio evitare e allora come possiamo sostituire il liquore? Ecco alcune possibili soluzioni senza alcolici.

Ecco come sostituire il liquore nei dolci: le soluzioni analcoliche

Quante volte vi sarete imbattuti in ricette che richiedevano l’aggiunta di una sostanza alcolica, dal vino al liquore, passando per la birra. Se in alcune ricette è imprescindibile l’uso di alcol per molte altre è possibile sostituirlo tranquillamente con ingredienti analcolici.

Molto spesso capita che quando dobbiamo realizzare una torta bisogna fare la famosa bagna. Questa serve a rendere il nostro dolce più morbido, meno secco e asciutto e più gustoso al palato.

Tante ricette però richiedono di farla utilizzando in parte anche del liquore, ad esempio un cognac, o una brandy.

Se però la torta è destinata ai bambini meglio sostituire il liquore con qualcosa di analcolico così da essere sicuri che, primo piacerà a tutti, e secondo non farà male.

Infatti, molto spesso, l’alcol nei dolci non è un gusto gradito ai più piccoli e talvolta poco anche agli adulti. Come fare allora per sostituirlo?

Vediamo alcune possibili sostituzioni.

1) Amaretto: al suo posto usiamo l’estratto di mandorle, sarà sufficiente mezzo cucchiaino. Altrimenti lo sciroppo di orzata.

2) Brandy: usiamo il succo di mela o il sidro di mele, o in alternativa succo di albicocca o di pesca da diluire con acqua.

3) Bourbon: andrà benissimo aggiungere dell’estratto di vaniglia.

4) Calvados: essendo a base di mele e pere possiamo sostituirlo con succo di mela, sidro di mele o succo di pera. Da miscelare nella giuste quantità e diluire con acqua.

5) Cherry: con lo sciroppo di un barattolo di ciliegie che non dovranno essere sotto spirito.

6) Liquore al caffè: semplicemente con del caffè, solubile o espresso, da diluire con acqua.

7) Cognac: con dello sciroppo di albicocche o succo d’uva.

8) Cointreau e Grand Marnier: con il succo d’arancia.

9) Grappa: con il succo d’uva.

10) Rum: Si può sostituire con del succo di ananas o di mela, o con il liquido della frutta sciroppata, come pesche, albicocche ecc.

11) Sambuca o liquore all’anice: con l’estratto di finocchio.

12) Whisky: è difficile sostituirlo quindi meglio eliminarlo.

13) Vodka: con il succo d’uva bianca o il sidro di mele e un po’ di succo di limone.

In particolare se i liquori vi serviranno per realizzare una bagna per i dolci bisognerà partire da uno sciroppo d’acqua e zucchero e poi sostituire al posto degli alcolici le varianti analcoliche elencate sopra.