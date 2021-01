Belen incontra la famiglia Spinalbese: la storia d’amore è seria

Belen Rodriguez sembrerebbe aver incontrato l’intera famiglia del fidanzato 25enne, Antonio Spinalbese. La coppia fa davvero sul serio.

Belen Rodriguez fa sul serio con Antonino Spinalbese, difatti la Rodriguez ha ufficializzato la relazione con l’hair stylist appassionato di fotografia conosciuto la scorsa estate.

Dopo il colpo di fulmine della scorsa estate sono arrivate le prime presentazioni ufficiali in famiglia. Come è stato dichiarato da il settimanale Chi, l’argentina ha conosciuto prima di Natale la madre e la sorella di Antonino. Le due hanno dato la loro benedizione alla nuova coppia, che tanto sta facendo chiacchierare lo show business italiano.

Belen Rodriguez e l’amore vero e concreto per Antonio

Per il momento Belen Rodriguez non si sbilancia sull’argomento ma sui social network non può fare a meno di dimostrare tutto l’amore che prova per il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Un amore vero, concreto, che ha spazzato via i dolori del passato della showgirl argentina.

Nato come una conquista da parte di lui e che in nome di questo sentimento Antonino ha deciso di cambiare vita e seguire i consigli della nuova fiamma, difatti si è licenziato dallo showroom in cui lavorava per intraprendere una nuova carriera, posando anche come testimonial per noti brand sportivi. Spinalbese ha da sempre il pallino per la fotografia e la conduttrice di Tu si que vales l’ha spronato a seguire questa nuova strada lavorativa.

Il desiderio di instaurare una famiglia tra i due è molto forte, come rivela il settimanale Chi. D’altronde Belen Rodriguez non ha mai nascosto il desiderio di dare un fratellino o una sorellina al primogenito Santiago, avuto dal matrimonio con Stefano De Martino.

E dopo averci provato invano con Andrea Iannone e di nuovo con Stefano De Martino Belen sogna di allargare la famiglia con Antonino Spinalbese, che ad oggi non è ancora padre.

L’esperto di bellezza ha però già conosciuto Santiago, con il quale ha instaurato un bel legame.