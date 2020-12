Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen Rodriguez e hair-stylist di successo ha fatto un cambiamento inaspettato. Cos’è successo?

In arrivo una grossa novità per il fidanzato della modella, showgirl e presentatrice argentina, Belen Rodriguez. Antonio Spinalbese da hairstyle diventa influencer.

Nelle ultime ore il 25enne felicemente fidanzato con Belen Rodriguez, ha condiviso con i suoi fan un suo nuovo progetto collaborativo. Antonio Spinalbese tramite un post diffuso sui social ha fatto sapere di essere diventato influencer, precisamente il testimonial di un noto brand sportivo.

Come avrà reagito la modella argentina naturalizzata italiana?

Antonio Spinalbese diventa influencer

La nota showgirl Belen Rodriguez fa sempre parlare di lei, soprattutto da quando ha reso pubblica la storia d’amore con Antonio, 25 enne e hairstyler. La relazione tra la showgirl argentina e l’hair-stylist Antonio Spinalbese è nata la scorsa estate in modo del tutto inaspettato, procede a gonfie vele a distanza di diversi mesi. Sembra essere diventata una storia seria e ben strutturata.

Tra baci pubblici, tatuaggi e tanto amore, lui ha pubblicato oggi una post in cui ha annunciato una nuova esperienza lavorativa come influencer.

Dopo essere salito alla ribalta per merito della frequentazione con la conduttrice argentina, Antonio sta diventando inevitabilmente sempre più popolare. Proprio in questi giorni, Antonio che ha conosciuto Belen grazie alla sua professione si è preso una pausa per realizzare uno dei suoi sogni. La nuova fiamma dell’argentina 36enne vorrebbe diventare un fotografo di alti livelli, e lo scorso ottobre la protagonista dei suoi scatti è stata la sua amata per il servizio dedicato all’edizione thailandese di Vogue.

Secondo alcune indiscrezioni Antonio sarebbe molto ambito anche per altri brand di moda e accessori. Sul suo post Antonio scrive: ““La competizione non esiste se non con se stessi e contro i propri limiti”.