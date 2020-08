Il settimanale Chi ha svelato in esclusiva come Antonino Spinalbese è riuscito a conquistare il cuore di Belen Rodriguez, ex di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, dopo l’ennesima delusione nella sua vita sentimentale, sembrerebbe aver trovato la felicità al fianco di Antonino Spinalbese, il giovane rampollo che è riuscito a catturare la sua attenzione a farle battere di nuovo il cuore.

I fan dell’ex di Stefano De Martino sono contenti che la loro beniamina abbia ritrovato una certa serenità, ma al tempo stesso sono curiosi di sapere come ha fatto il bel Antonino a conquistare il cuore della conduttrice di Tu sì que vales. A rispondere a questa curiosità ci ha pensato il settimanale Chi che nel nuovo numero in uscito ha raccontato com’è scattata la scintilla tra i due piccioncini.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ci tiene a specificare che l’incontro tra i due è stato del tutto casuale ad Ibiza ma che nonostante ciò il loro rapporto sembra proseguire a gonfie vele.

Il nuovo flirt di Belen sarebbe nato perché aveva bisogno di un’aggiustatina alla sua folta chioma ma il suo parrucchiere di fiducia non poteva raggiungerla e per questo motivo una sua amica ha chiamato Marco, un hairstylist di Coppola, che ha scelto di presentarsi all’incontro con Antonino.

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, tra una piega e l’altra, hanno scambiato qualche chiacchiera. Tant’è che lui è riuscito a strapparle un invito a cena e da lì è nato il tutto. Ecco come Antonio ha conquistato il cuore della Rodriguez, visto che da quel momento non si sono più separati.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: amore al capolinea, lei sta con Antonino

Belen Rodriguez ha chiuso, sembrerebbe in maniera definitiva, ogni rapporto con il suo ex Stefano De Martino, facendo ovviamente eccezione per quelle volte in cui i due necessitano di sentirsi e di incontrarsi per il bene del loro piccolo Santiago, il loro bambino.

Nelle scorse settimane, però, sembrava proprio che il conduttore di Made in Sud volesse provare a riconquistare Belen, ma quest’ultima gli avrebbe consegnato un due di picche chiudendo in maniera definitiva la loro relazione. Belen sembra più concentrata che mai a voler proseguire la sua conoscenza con Antonino Spinalbese, dando un taglio netto con il passato. Quel passato che in maniera inevitabile continua a coinvolgerla, visto che sul web non hanno potuto fare a meno di notare che un altro suo ex, Andrea Iannone, non fa altro che trovare compagne in qualche modo sono collegate alla showgirl.

Dopo la sua storia con Giulia De Lellis, amica di Ignazio, che ha causato non pochi dissapori con la Rodriguez, Iannone avrebbe iniziato una frequentazione con Soleil Sorge, nonché ex fidanzata di Jeremias. Insomma, le trame delle migliori soap opera sembrano essere davvero nulla in confronto a quanto accade nella realtà.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ufficialmente detti addio e il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, sembra non avere dubbi: la showgirl ora ha occhi soltanto per il suo Antonino Spinalbese, l’hairstylist che le ha rubato il cuore. Belen avrà finalmente trovato l’uomo giusto per lei? I fan sperano vivamente di sì, visto il dolore provato dalla fine del suo ritorno di fiamma con il conduttore di Made in Sud.