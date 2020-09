Belen e Antonino Spinalbese: l’amore in una location incredibile

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese fanno davvero sul serio: l’ultimo evento esclusivo che si sono concessi è una cena per due assolutamente indimenticabile.

Quando si erano diffuse le voci sulla relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese tutti erano pronti a scommettere che si sarebbe trattato dell’ennesimo flirt estivo dell’irrequieta presentatrice argentina.

Tutto lasciava pensare, infatti, che il flirt si sarebbe spento presto soprattutto a causa della giovanissima età di Spinalbese, che ha conquistato Belen con la strategia più vecchia del mondo (che a quanto pare però è ancora una garanzia).

I due hanno fatto coppia fissa per settimane e sono apparsi sempre più frequentemente sui social l’uno dell’altra, anche se soltanto attraverso riferimenti indiretti com’è stato nel caso di uno degli ultimi post di Belen, anche se però il pubblico social non ha affatto gradito.

Ora però i due non si nascondono più e, al contrario, si mostrano palesemente nelle storie Instagram, addirittura taggandosi. Belen ha infatti taggato Spinalbese nel corso di un momento molto particolare, che i due evidentemente hanno organizzato con moltissima cura.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: l’amore sul tetto

L’autunno è arrivato all’improvviso, soprattutto a Milano, ma pare che per Belen e Antonino questo non abbia affatto rappresentato un motivo per rinunciare a una cena all’aperto assolutamente particolare.

Come si vede dalle storie pubblicate da Belen, infatti, i due hanno organizzato una romantica cena per due a tema indiano sul terrazzo di un grattacielo, al crepuscolo.

Non contenta di aver immortalato di sfuggita il suo compagno, Belen ha anche provveduto a scattare una foto in cui Antonino appariva per intero.

Per ricambiare il favore Antonino ha dato la sua versione della situazione riprendendo Belen mentre, a occhi chiusi, si godeva il relax in un momento di calma perfetta.

C’è da chiedersi a questo punto se finiranno le continue critiche ai danni di Belen, la quale nelle scorse settimane era stata accusata di passare da un uomo all’altro dopo la fine della storia con Stefano De Martino.

Quest’ultimo, tra le altre cose, sembra essere tornato tra le braccia di una storica ex, che pare destinata ad aver cura del cuore del ballerino ogni volta che la storia con Belen va alla deriva.

Tra le altre cose, gli utenti di Instagram continuano a interpretare a modo proprio le fotografie e i video che la showgirl condivide attraverso i social tanto da aver esasperato Belen. Di recente infatti si è verificato un caso più unico che raro: Belen Rodriguez ha risposto ai propri follower difendendo la propria serenità e soprattutto la propria vita privata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 21 Set 2020 alle ore 6:46 PDT

Tutto era partito dalla pubblicazione di un video in cui Belen veniva abbracciata da tutti i membri della sua famiglia nel giorno del suo compleanno. Qualcuno aveva insinuato che, nonostante tutti gli sforzi fatti da Belen per tentare di apparire serena, i suoi occhi rivelavano il dolore per la mancanza di Stefano De Martino. Belen, per una volta, ha risposto per le rime.