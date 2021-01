Uomini e Donne, segnalazione choc su Davide Donadei: “Si conoscevano già”

I fan di Uomini e Donne sono in crisi: Deianira Marzano, nota influencer, ha riportato una segnalazione choc su Davide Donadei che cambia tutto.

Uomini e Donne in queste settimane sta tenendo il suo fedele pubblico con il fiato sospeso in quanto tutti sono curiosi di sapere chi sarà mai la scelta di Davide Donadei. Nonostante il bel tronista continui ad insistere che a breve questo momento arriverà, tutti, comprese le sue due corteggiatrici, sembrano perdere la calma, curiosi più che mai di conoscere il nome della fortunata che è riuscita a conquistare il suo cuore durante questo percorso.

Nelle scorse ore però, dopo che il bel tronista ha fatto piangere Beatrice, è arrivata una segnalazione choc da parte dell’influencer Deianira Marzano. Alcuni utenti della rete, infatti, le hanno scritto per rivelarle che il suo percorso non è così limpido e cristallino come si crede. In quanto Davide avrebbe preso in giro tutti perché, prima dell’inizio di questo percorso negli studi Elios di Roma, conosceva già una delle due corteggiatrici e si sarebbe messo d’accordo con questa persona per sceglierla alla fine del suo percorso.

Ovviamente quanto rivelato si tratta di una segnalazione arrivata da alcuni utenti della rete a Deianira e non sappiamo se corrisponda alla realtà dei fatti. Le persone che le hanno riportato il gossip spiegano di averlo fatto perché non sopportano l’idea di vedere l’altra corteggiatrice presa in giro ed investire i suoi sentimenti a vuoto.

Davide Donadei ha preso in giro tutti a Uomini e Donne? Vediamo cosa dice di preciso la segnalazione riportata sul web da Deianira.

Davide e Chiara si conoscevano prima di Uomini e Donne? Il gossip di Deianira

La segnalazione su Davide Donadei sembrerebbe essere arrivata da più persone che hanno rivelato che lui e Chiara Rabbi, lei sarebbe la corteggiatrice che sarebbe d’accordo con lui nell’intera faccenda, si sarebbero conosciuti prima dell’inizio del percorso di lui sul trono attraverso delle amicizie in comune.

Questo, secondo gli utenti che hanno scritto a Deianira Marzano, spiegherebbe alcuni strani atteggiamenti assunti dalla corteggiatrice durante l’arco del suo percorso in studio in quanto in più di un’occasione sarebbe stata tranquillizzata da Davide al fine di restare a Uomini e Donne. Per questo motivo, come già anticipato, loro avrebbero scelto di parlare in modo tale da poter aprire gli occhi a Beatrice Buonocore, che è stata pesantemente insultata sul web, che sta investendo tempo e sentimenti nella sua conoscenza con Donadei.

Un regalo per Sophie, Ida in lacrime e una nuova conoscenza per Maria… Vi siete persi la puntata di oggi e volete rivederla? Cliccate qui 💥👇 #UominieDonne https://t.co/fJUvuItqWk — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 12, 2021

Almeno per il momento non si sa questa segnalazione corrisponde alla verità dei fatti e gli utenti in questione, quelli che hanno girato il tutto alla Marzano, le chiedono di indagare al fine di fare chiarezza. Il dubbio però ha iniziato ad invadere i telespettatori: Davide sceglierà Chiara perché si sono messi d’accordo in precedenza?