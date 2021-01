Mario Ermito si scaglia contro Tommaso Zorzi: dura stoccata dopo il GF Vip

Mario Ermito, recentemente ospite di Casa Chi, ha commentato la sua esperienza al Grande Fratello Vip, lanciando una stoccata a Tommaso Zorzi e rivelando un succoso retroscena su Uomini e Donne.

Mario Ermito è stato l’ultimo concorrente ad aver abbandonato la casa più spiata d’Italia per il volere del pubblico. Purtroppo il bell’attore è riuscito a collezionare soltanto l’1% delle preferenze, un risultato piuttosto basso, ma nonostante ciò non è passato inosservato durante il suo percorso al GF Vip. Così come non è passato inosservato il suo pessimo rapporto con Tommaso Zorzi.

Recentemente intervistato a Casa Chi, dopo aver spiegato il motivo per cui hanno litigato, Mario ha tirato le somme della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, lanciando una sonora stoccata all’influencer, rivelando il motivo per cui secondo lui non sono andati d’accordo durante il corso di quest’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini.

“Nei miei confronti ha assunto un atteggiamento aggressivo, fin da subito. Non appena sono entrato nella casa lui si è sempre comportato in maniera abbastanza indisponente” ha esordito l’attore. “Io volevo partecipare al programma con l’unico obiettivo di divertirmi e di poter conoscere tutti loro, ma lui ha alzato questo muro, secondo me senza alcun motivo, nei miei confronti” ha spiegato.

“Forse perché è scomodo avere qualcuno di fronte che ti dice sempre quello che pensa senza avere la paura di potersi esporre quando tutti gli altri che ti circondano ti sostengono e ti portano in alto” ha poi criticato. “Io ho provato a parlarne con lui, ma non appena abbiamo avuto un piccolo screzio, ha alzato le spalle e se n’è andato” ha concluso Mario Ermito contro Tommaso Zorzi per poi parlare del suo rapporto con Dayane Mello per poi finire con il rivelare un retroscena su Uomini e Donne.

GF Vip: Mario Ermito svela un retroscena su Dayane Mello

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, come anticipato, oltre a parlare del suo complicato rapporto con Tommaso Zorzi, ci ha tenuto a precisare che durante il corso di quest’esperienza lui non ha adocchiato nessuna delle concorrenti in quanto il suo modo di approcciarsi ad una donna è completamente diverso dal modo in cui lui si è comportato nella casa. Ma ciò non toglie che stava provando una simpatia nei confronti di Dayane Mello, in quanto l’ha sentita molto simile al suo modo di essere.

“Il modo in cui mi approccio ad una donna che voglio conquistare è abbastanza diverso rispetto a come sono stato nella Casa. Lì non ho fatto la corte a nessuna.” ha precisato l’attore. “Ho avuto modo di poter approfondire la conoscenza con Dayane. L’ho subito trovata una persona molto simile a me, vediamo il mondo sulla stessa lunghezza d’onda” ha rivelato sulla modella, che è stata difesa da suo fratello dopo il video messaggio della madre. “Una donna per colpirmi non deve essere soltanto bella. Io vado nel profondo, indago, sono un uomo molto cervellotico e non posso nascondere che con lei stava nascendo una bella affinità “ ha aggiunto per rivelare un curioso retroscena su Uomini e Donne di cui nessuno era a conoscenza.

“Mi è stato proposto più volte di prendere parte al programma nel ruolo di tronista, ma sono sempre stato costretto a rifiutare per due motivi” ha rivelato Mario. “Il primo è che quando venivo contattato dalla redazione mi fidanzato subito dopo e quindi non potevo di conseguenza prendere parte al programma di Maria De Filippi” ha spiegato. “Il secondo motivo è che quando mi contattavano ricevevo sempre proposte lavorative che riguardano il mio settore e conciliare le due cose era praticamente impossibile” ha concluso Ermito.

Mario Ermito a Uomini e Donne sarebbe riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico a differenza dell’esperienza al Grande Fratello Vip?