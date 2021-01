Dayane Mello, il fratello smentisce la madre: la confessione mette la pelle d’oca

Juliano, il fratello di Dayane Mello, ha rotto il silenzio dopo le dichiarazioni di sua madre al Grande Fratello Vip, difendendo quanto affermato dalla modella: la confessione è da brivido.

Dayane Mello è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del GF Vip. Grazie al suo temperamento, si è fatta subito notare dal pubblico del piccolo schermo, che è rimasto colpito anche dalla sua dolorosa storia. Dayane, infatti, ha sempre raccontato che sua madre era una prostituta e di aver sofferto la fame fin quando suo padre non ha scelto di volerla prendere con sé insieme a suo fratello, ma non solo. La bella modella brasiliana ha anche raccontato di aver vissuto episodi di violenza, che hanno sicuramente cambiato il suo modo di approcciarsi al mondo e di vedere le cose.

Durante il corso della diretta di ieri sera, Alfonso Signorini ha pensato di farle una sorpresa, facendole recapitare un video messaggio di sua madre. Il contenuto di tale messaggio purtroppo non è come sperato, in quanto la donna, che ha smentito di essere stata una prostituta, ha invitato sua figlia a non parlare più di lei durante il suo percorso, augurandole di proseguire la sua vita nel migliore dei modi.

Il discorso della mamma di Dayane Mello ha spiazzato tutti e la modella si è giustificata affermando che da piccola le hanno sempre raccontato questa versione della storia, ma che è ben disposta ad avere un confronto, anche se dall’altra parte sembrerebbe non esserci tutto questo interesse. A poche ore da quel momento però a rompere il silenzio è stato il fratello di lei, Juliano, che ha deciso di replicare al discorso fatto da sua madre.

Juliano ha deciso di pubblicare in rete una clip in cui sostiene quanto affermato da sua sorella nelle scorse ore, smentendo categoricamente quanto invece sostenuto da sua madre, raccontando una storia da brividi.

“Non avrei voluto farlo, ma con molto dispiacere mi sono sentito costretto a registrare questo video da pubblicare in rete” ha esordito Juliano, il fratello di Dayane Mello, come riporta il portale Biccy. “Devo farlo per difendere quello che mia sorella che confidato durante il corso dell’ultima puntata andare in onda del Grande Fratello Vip, ma per difendere anche la nostra storia e il nostro vissuto” ha spiegato il ragazzo. “Quello che io e lei siamo stati costretti a vivere lo conosciamo soltanto noi e soltanto noi sappiamo tutta la sofferenza che abbiamo provato durante il corso di questi anni” ha dichiarato.

“Sono profondamente dispiaciuto, ma è davvero brutto vedere qualcuno che non è mai stato presente nella nostra vita ed adesso vuole tornare soltanto per continuare a farci del male“ ha confidato il fratello della modella. “Questa persona ci ha già danneggiato a livello mentale e psicologico con tutto quello che ci ha fatto passare durante il corso di questi anni e nonostante ciò continua a negare tutto quello che ci ha fatto passare” ha aggiunto. “Ho il diritto di dover replicare a tutte le bugie che sono state mandate in onda, quelle che lei ha registrato” ha dichiarato amareggiato. “Ho il pieno diritto di raccontare tutta la verità, nuda e cruda, di quello che abbiamo passato durante la nostra infanzia” ha aggiunto per poi concludere:

“Ci ha abbandonato ed avevamo fame. Ho dovuto prendermi cura di tre o quattro fratelli più piccoli di me” svelando il terribile passato che lui e la modella, che è stata duramente criticata da Francesco Oppini, sono stati costretti a vivere quando erano soltanto dei bambini e ora quello stesso dolore che li ha distrutti è pronto di nuovo a bussare alle loro porte, ma loro hanno tutta la forza e il coraggio necessario per affrontarlo a testa alta.

Alfonso Signorini, durante la prossima diretta del GF Vip, darà modo al fratello di Dayane Mello di poter replicare di fronte a quanto affermato da sua madre nella scorsa puntata? Probabilmente, qualora non riuscirà a realizzare un collegamento, potrebbe scegliere di mostrare questo video messaggio alla sua concorrente. In modo tale da metterla al concorrente di quello che sta accadendo nel mondo esterno, per farle capire che dopo tutto quello che ha passato lei non è sola.