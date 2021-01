Perché Tommaso Zorzi e Mario Ermito hanno litigato? La verità al GF Vip

Perché Tommaso Zorzi e Mario Ermito hanno discusso? Al Grande Fratello Vip i due hanno raccontato tutta la verità, svelando che quest’esperienza non è riuscita a farli chiarire.

Tommaso Zorzi non ha mai nascosto di non provare una certa simpatia nei confronti di Mario Ermito, uno dei nuovi concorrenti di questa quinta e lunga edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. La loro antipatia risale a molto prima di quest’esperienza nella casa più spiata d’Italia e proprio il conduttore ha approfittato che l’attore fosse in nomination per chiedere sia a lui sia all’influencer il motivo di tale antipatia.

Tommaso, che in settimana ha discusso con Stefania Orlando, ha sempre dimostrato di non aver peli sulla lingua e per questo motivo ha scelto di raccontare tutta la verità tra loro. Che cosa li ha spinti a litigare?

Zorzi ha raccontato che stava parlando con suo amico mentre Mario stava facendo una telefonata ed ha iniziato ad arrabbiarsi con lui e la persona con cui stava. Ermito ha confermato parte della storia, aggiungendo però che lui si è infastidito perché Tommaso lo stava prendendo in giro mentre lui era al telefono, ma quest’ultimo ha smentito categoricamente l’accaduto.

Tommaso Zorzi e Mario Ermito hanno litigato per questo motivo e durante il corso della diretta non se ne lo sono di certo mandate a dire.

Mario Ermito, Tommaso Zorzi tuona: “Mi sta sui coglion*”

Mario e Tommaso… la convivenza nella Casa diventa sempre più delicata. E no, non si tratta solo di nomination incrociate. C’è molto, molto di più… #GFVIP pic.twitter.com/fBdMpaNNwF — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

Alfonso Signorini allora ha chiesto a Tommaso Zorzi, oltre a quest’episodio che hanno raccontato durante il corso della diretta di questa sera, come mai non riesce ad andare oltre ed a riallacciare un rapporto con Mario Ermito. L’influencer, che come al solito non ha peli sulla lingua, non ha esitato un solo istante ed ha raccontato tutto quanto, svelando perché non riesce ad andarci d’accordo.

“Perché lui parla tutto così, strano. Sembra un audio libro tutto il tempo e le persone così a me stanno sui coglion*” ha spiegato Tommaso, strappando un sorriso non solo al padrone di casa ma anche a tutto il pubblico da casa, mentre il diretto interessato, Mario, non è sembrato poi così contento di quanto ha rivelato. Anche se i telespettatori sembrano pensarla nello stesso modo di Zorzi, che è corteggiato da Ilary Blasi, tant’è che ha scelto di eliminarlo durante il televoto di questa settimana e per questo motivo è stato costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è… MARIO! pic.twitter.com/ETPovgOqQl — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

Tommaso Zorzi e Mario Ermito non hanno approfittato di questo tempo trascorso insieme per chiarire i vecchi dissapori. Anzi, questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip li hanno aiutati a comprendere che purtroppo o per fortuna non andranno mai d’accordo, in quanto sono troppo diversi per instaurare un rapporto di amicizia.