La tipica colazione italiana a casa è fatta di fette biscottate, burro e marmellata. Ma se provassimo a cucinarle noi, le fette biscottate?

Fare la colazione con le fette biscottate, anche quelle non integrali, è una buona abitudine. Ma quelle che compriamo sono comunque prodotti industriali, con conservanti e ingredienti dozzinali. E allora perché non provare le fette biscottaste preparate in casa?

Sono semplici, fragranti come quelle già pronte e costano davvero poco anche a livello di manualità. In pratica c’è un impasto molto simile e quello del pan brioche. Una volta cotto, taglieremo le nostre fette e le faremo tostare in forno. per una colazione super oppure una merenda golosa.

Fette biscottate preparate in casa le varianti all’impasto

Nell’impasto delle fette biscottate preparate in casa potete sostituire la farina 00 con farina integrale e aggiungere del cacao per aromatizzarle. Le dosi che vi diamo sono per circa 10-12 fette.

Ingredienti:

400 g farina 00)

1 uovo

200 g latte

80 g zucchero semolato

5 g lievito di birra secco

50 g burro

1 cucchiaino miele

sale

Preparazione:

Versate in una ciotola il latte insieme al lievito e al miele. Poi lasciate riposare per 4-5 minuti in modo da fare sciogliere il lievito e poi mescolate con i rebbi di una forchetta. A quel punto unite la farina setacciata, l’uovo, lo zucchero e il burro già ammorbidito

Impastate a mano oppure con l’impastatrice per ottenere un panetto compatto, lasciando poi riposare tutto in una ciotola coperta da un panno da cucina per circa 3 ore. In pratica quando l’impasto sarà raddoppiato, mettetelo su un piano da lavoro infarinato e formate un filoncino tipo quello del pane in cassetta.

Mettetelo in uno stampo per plumcake già foderato con carta forno e lasciatelo lievitare ancora per un’ora. Passato questo tempo, mettete a cuocere in forno statico a 170° per circa 40 minuti in modo che cuocia bene, poi toglietelo dal forno e lasciatelo raffreddare.

Quando il filone è freddo, tagliate delle fette dello spessore di circa 1 cm e adagiatele su una teglia rivestita con carta forno.

Mettetele a tostare le fette biscottate sempre in forno statico a 180° per 15 minuti al massimo. Sfornate, lasciatele raffreddare e poi decidete come utilizzarle.