Davide Donadei fa piangere Beatrice: fan di Uomini e Donne in rivolta

Davide Donadei piange e fa piangere Beatrice che lascia lo studio di Uomini e Donne: fan in rivolta per difendere la corteggiatrice.

Davide Donadei fa piangere Beatrice e discute con lei nello studio di Uomini e Donne scatenando la dura reazione dei fans. Al centro dello studio della puntata del programma di Maria De Filippi dell’11 gennaio, Davide spiega il motivo per cui ha scelto di fare l’esterna solo con Chiara.

“Ho deciso di fare solo un’esterna perchè vedere insieme, in poco tempo, sia Beatrice che Chiara mi crea confusione. In più, non vedendo una persona può aiutarmi a capire chi mi manca di più. Sto cercando di leggere tra le righe per arrivare in poco tempo ad una scelta”, confessa Davide Donadei che, pur avendo avuto la possibilità di fare due esterne, ha scelto di farne una sola preferendo vedere Chiara.

Davide Donadei, lite con Beatrice a Uomini e Donne: “Mi hai rotto le pal*e. Sono stanca”

Una scelta che fa letteralmente infuriare Beatrice. “Avrei voluto dirti che mi sei mancato, ma dopo aver sentito queste parole ti mando a fancu*o”, sbotta la Buonacore che riserva degli sguardi di fuoco al tronista pugliese.

Chiara Rabbi arriva in studio e, con Davide, rivivono l’esterna. In studio, la corteggiatrice ha fatto ricreare la stanza di Davide per poter immaginare insieme quella che potrebbe essere la loro quotidianità. Davide non trattiene le lacrime e scoppia a piangere di fronte alle sue foto da bambino e ai ricordi di una vita. Un’esterna molto emozionante che provoca le stesse emozioni anche ai presenti in studio.

Davide e Chiara hanno così vissuto un momento importante insieme di fronte al quale Beatrice, delusa, lascia in lacrime lo studio. Sui social, l’esterna di Davide e Chiara divide il web. Tra le due corteggiatrici, Beatrice ha conquistato tutti sin dall’inizio e sono tanti gli utenti che la sostengono e che si sono schierati dalla sua parte.

“Non so se la settimana prossima uscirò solo con Beatrice” commenta Davide. “Mi hai rotto i cog*ioni. Ti ho detto che mi sono innamorata di te e non te n’è fregato niente. Non ce la faccio più”, sbotta Beatrice.

“Non uscire dallo studio perchè a venti giorni dalla scelta non puoi fare così e comportarti come una bambina. Questa cosa non mi piace per niente”, sottolinea il tronista pugliese visibilmente nervoso per l’atteggiamento della corteggiatrice.

Sul web, molti utenti si sono totalmente schierati dalla parte di Beatrice accusando Davide di aver sminuito il loro rapporto. Il tronista pugliese è finito sul banco degli imputati per una frase. “Mi sento a casa con te”, ha detto Davide a Chiara scatenando la rabbia della Buonacore e del pubblico che sostiene quest’ultima.