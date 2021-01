Uomini e Donne, Beatrice duramente offesa dopo la puntata: la sua reazione

Beatrice di Uomini e Donne è stata duramente offesa dopo la puntata durante una diretta su Instagram, ma la corteggiatrice di Davide Donadei si è fatta subito sentire facendo apparire chiara la sua posizione.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati del piccolo schermo degli italiani, che spesso e volentieri permettere a numerosi personaggi di debuttare nel mondo del piccolo schermo o della rete, diventando dei veri e propri influencer. Purtroppo però spesso questi personaggi diventano anche bersaglio di numerose critiche negative, che a volte sfociano oltre l’edizione e il busto, superando anche i limiti della decenza umana.

E’ il caso di Beatrice Buonocore, corteggiatrice di Davide Donadei, che all’interno del programma è riuscita a ritagliarsi un consistente spazio. Spazio che ha reso felice il pubblico del piccolo schermo, mentre più scontenti altri che invece di tenersi il proprio giudizio per sé scelgono di utilizzare parole forti nei confronti di una ragazza giovanissima. Che cosa è successo?

La ragazza, che ha abbandonato lo studio in lacrime, ha scelto di fare una diretta su Instagram e un’utente della rete ha scelto di intervenire augurandole la morte. Beatrice è stata profondamente offesa dopo Uomini e Donne, per questo motivo ha deciso di fermare il tutto e far notare che le critiche vanno benissimo ma non bisogna superare un certo limite.

Beatrice Buonocore replica agli haters di Uomini e Donne: “Le parole hanno un peso”

Beatrice Buonocore si è ritrovata a leggere un commento davvero di pessimo gusto, dove non solo la si accusava di essere una donna di facili costumi, ma anche di sperare che potesse perdere la vita in una pozza di sangue. Un commento duro ed inumano a cui la corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto rispondere.

“Di solito non sono quel tipo di persona che fa cose del genere, ma ora credo che siamo proprio arrivati al limite“ ha esordito la ragazza. “Certo, sono pienamente consapevole di far parte di un programma televisivo e di poter ricevere delle critiche, che ci stanno tutte, ma ragazze queste non sono critiche. Sono insulti, se non peggio!” ha proseguito. “Io sono umana ed ho dei sentimenti. Sono sempre stata una persona trasparente e credo che questo sia decisamente troppo” ha concluso delusa. “Le parole hanno un peso!” ha aggiunto.

La corteggiatrice di Davide Donadei, che l’ha fatta piangere durante l’ultima registrazione, non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la sua delusione nel vedere simili commenti rivolti alla sua persona perché le critiche vanno bene, gli auguri di morte ovviamente no.

Allora A me non piace per nulla Beatrice e più di una volta ho scritto cose negative su di lei ma qui stiamo esagerando. Ma come diavolo vi salta in mente di scrivere queste cose? Ma porca troia regolatevi che avete 30 anni pic.twitter.com/yHQpTGIXdC — Dawid (@Dawid95455932) January 7, 2021

Beatrice di Uomini e Donne è una ragazza forte e, nonostante la giovane età, sarà in grado di superare anche questo con il sorriso che fin dal suo ingresso nel programma l’ha contraddistinta.