Anticipazioni Uomini e Donne: Roberta spiazza tutti e Beatrice abbandona

Uomini e Donne oggi porta in scena una spiazzante rivelazione di Roberta di Padua, che prosegue la sua conoscenza con Riccardo Guarnieri, e la delusione di Beatrice Buonocore.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani dopo un periodo di stop a causa delle feste natalizie, ma niente paura perché il dating show di Maria De Filippi sa bene come farsi perdonare agli occhi dei suoi telespettatori.

In studio, dopo un inaspettato confronto tra Gemma e Maurizio, si sposa ad altri protagonisti del Trono Over. Ovviamente si parla di Roberta e Riccardo. I due avevano iniziato una prima frequentazione qualche anno fa, ma deciso di allontanarsi in quanto tra loro c’era soltanto un’attrazione fisica e niente di più e lui scelse di riprendere in mano la storia con Ida Platano, ma da quando si sono lasciati e lui è tornato nel parterre hanno riprovato a rifrequentarsi.

Dopo alcuni momenti di difficoltà, però, la dama oggi ha annunciato che le cose tra loro proseguono a gonfie vele e che hanno trovato una certa stabilità. Che questa volta per loro sia quella buona? Staremo a vedere. Intanto le sorprese non finiscono qui, perché se loro hanno trovato una certa stabilità le cose non vanno più bene tra Davide e Beatrice, che lascerà lo studio in lacrime.

Uomini e Donne anticipazioni 8 gennaio: Davide delude Beatrice

Le anticipazioni di Uomini e Donne proseguono con la messa in onda dell’esterna di Davide Donadei con Chiara. Tra loro, è evidente, c’è un forte legame e l’esterna emozionerà tutti i presenti in studio in quanto è visibile l’interessa che lega questi due giovani ragazzi. A rimanerci male però, è la corteggiatrice Beatrice, data come favorita dal pubblico per la scelta, che ovviamente non vede di buon occhio che i due leghino, visto che chi ci rimette è lei visto che non ha mai nascosto di provare un forte sentimento del pubblico.

Per questo motivo Beatrice abbandona lo studio in lacrime perché triste da quello che i due sono riusciti a creare. Il bel tronista, che speriamo non deluda il pubblico del piccolo schermo come purtroppo hanno fatto ieri Sossio e Ursula in puntata, in un primo momento sceglie di non andare a recuperare la dama, ma poi corre da lei ed assicura a tutti, in particolar modo alle dirette interessate che non riescono più a reggere l’intera situazione, che la scelta avverrà a breve .

Preparatevi perché domani ci aspetta una nuova e imperdibile puntata di #UominieDonne! Appuntamento alle 14.45 su Canale 5, non mancate 🤩 pic.twitter.com/HPs1py2oht — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 6, 2021

Uomini e Donne oggi terrà con il fiato sospeso il pubblico del piccolo schermo che non vedeva l’ora di poter seguire di nuovo le avventure delle dame e i cavalieri di canale 5. Anche se adesso sono più curiosi che mai di assistere alla famosa scelta di Davide Donadei, che nonostante assicuri sarà breve sembra sempre rimandare questo fatidico momento ogni giorno di più. Riuscirà mai a compiere il miracolo?