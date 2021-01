Uomini e Donne, Maria invita Sossio e Ursula. Pubblico si ribella: “Non ha senso”

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo dopo la pausa natalizia con una sorpresa: Sossio Aruta e Ursula Bennardo in studio! Il pubblico però non ha reagito come sperato.

Uomini e Donne dopo qualche giorno di pausa a causa del periodo natalizio, è di nuovo tornato sul piccolo schermo degli italiani che non vedeva l’ora di poter seguire nuovamente le avventure sentimentali dei loro beniamini. La puntata di oggi si è aperta però con una grande sorpresa per loro, visto che non era stata menzionata in nessuna delle anticipazioni riportata in rete, quale?

Il ritorno di Ursula e Sossio! Non pensate a male: Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati in veste di ospiti, non come protagonisti dello show. La loro relazione, nonostante alti e bassi come in tutte le coppie, prosegue a gonfie vele e la dama ne ha approfittato per fare una sorpresa al suo compagno. Il pubblico come avrà reagito di nuovo al loro ritorno? Purtroppo non come sperato, in quanto avrebbero voluto vedere subito il ritorno dei loro beniamini e non delle vecchie glorie del programma.

Il pubblico ha massacrato Sossio e Ursula a Uomini e Donne non mandandole di certo a dire.

Sossio e Ursula tornano a Uomini e Donne: il web li massacra

Un graditissimo ritorno a #UominieDonne: Sossio e Ursula saranno ospiti speciali nella puntata di oggi alle 14.45 su Canale 5, vi aspettiamo! ❤️ pic.twitter.com/NCyn3DE99L — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 7, 2021

Sossio Aruta e la sua Ursula Bennardo hanno rivelato di avere non pochi litigi durante il loro quotidiano, incolpandosi delle varie mancanza, ma che nonostante ciò il loro amore li rende più forti che mai. Tant’è che lei ha voluto fargli anche una sorpresa, regalandogli un bracciale ed una lettera. Il pubblico di Uomini e Donne, però, non ha di certo reagito bene, trovando il tutto alquanto ripetitivo visto che non era di certo la prima volta che la coppia tornata in studio per raccontare come vanno le cose tra loro.

“Ma che noia! Oggi riprendono dopo una lunga pausa dalle feste è chi ci fanno trovare questi due che sono ormai nel dimenticatoio, ma cosa ci può mai interessare a noi?” ha sbottato un’utente sotto la pagina Facebook ufficiale del programma di Maria De Filippi. “Ma stanno un’altra volta qui?” ha chiesto un’altra signora in maniera retorica. “Nemmeno fossero parenti che ogni tanto vengono a trovarti” ha aggiunto. “Mamma mia” è intervenuta un’altra signora. “La descrizione della loro relazione mi ha davvero rincuorata. Hanno detto entrambi le peggio cose dell’altro. Non vanno d’accordo e non fanno che criticarsi a vicenda. Penso si siano lasciati e che non stanno più insieme, ma pur di far parlare fanno questo e altro” ha continuato.

“Questi vivono insieme e vengono a rompere noi per le lettere?” ha scritto un’altra persona. “Ma scusa per chi sarebbe gradito questo ritorno? Cosa hanno detto di nuovo rispetto a quello che dicono sui social e sui giornali?”

Purtroppo il ritorno di Sossio e Ursula, che hanno lanciato anche il loro profumo, non ha avuto il successo sperato tra il pubblico del piccolo schermo.