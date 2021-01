Uomini e Donne oggi, anticipazioni 7 gennaio: il ritorno della coppia più amata

Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 7 gennaio: il nuovo anno della trasmissione di Maria De Filippi inizia con Gemma Galgani.

Uomini e Donne torna ufficialmente in onda oggi, giovedì 7 gennaio, alle 14.45 su canale 5. Con la fine della pausa natalizia, Maria De Filippi e i protagonisti del trono classico ed over tornano a fare compagnia ai telespettatori, curiosi di scoprire le scelte di Davide Donadei e Sophie Codegoni, ma anche di sapere come procede la storia tra Gemma e Maurizio.

Cosa accadrà, dunque, nella prima puntata del dating show di canale 5 del 2021? Gemma Galgani aprirà la puntata con le sue vicende d’amore?

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 7 gennaio: prime incomprensioni tra Gemma Galgani e Maurizio?

La puntata di Uomini e Donne di oggi 7 gennaio dovrebbe cominciare con le avventure sentimentali di Gemma Galgani. Il 2020 si è chiuso con la notte d’amore di Gemma e Maurizio che, tuttavia, si sono detti addio nella prima registrazione del 2021 come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News.

Cosa accadrà, invece, nella puntata di oggi? Su Gemma Galgani e Maurizio non ci sono molti dettagli, ma tutto fa pensare che tra i due ci sia un confronto che sarà sicuramente commentato da Tina Cipollari. Ci sarà l’ennesimo scontro tra la dama di Torino e la bionda opinionista?

Nel corso della puntata dovrebbe esserci spazio anche per Davide Donadei e Sophie Codegoni. Il tronista pugliese sta continuando ad uscire con Chiara e con Beatrice, ma non sembrerebbe pronto ad effettuare una scelta definitiva.

Cosa accadrà, invece, tra Sophie Codegoni e Matteo? Quest’ultimo ha ammesso che, in questo momento, non riuscirebbe a dire sì a Sophie di fronte ad una sua eventuale scelta scatenando la reazione della giovane tronista che è rimasta spiazzata dalle sue parole. Tuttavia, nella nuova puntata del programma di Maria De Filippi, dovrebbe esserci il confronto tra Sophie e Matteo. La tronista e il corteggiatore litigheranno ancora o riusciranno a trovare un compromesso?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Non mancherà lo spazio riservato agli altri protagonisti del trono over come Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua la cui conoscenza sta continuando non senza problemi.

Ci sarà, infine, un graditissimo ritorno, quello di Sossio Aruto e Ursula Bennardo.