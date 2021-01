Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri preoccupa Roberta: lo sfogo di lei

A Uomini e Donne, come riportato dalle anticipazioni della registrazione del 4 gennaio, Roberta Di Padua ha confidato qual è la sua più grande paura nella conoscenza con Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne continua con le sue registrazioni e Il vicolo delle news ha pubblicato in anteprima quanto accaduto durante la puntata che ha preso vita il 4 gennaio negli studi Elios di Roma. Ovviamente grande spazio del dating show di Maria De Filippi è stato dedicato ai protagonisti del Trono Over, che ancora una volta hanno dato vita a numerose dinamiche.

Tra questi, ovviamente, dopo la delusione di Beatrice a causa di Davide, non potevano mancare Riccardo e Roberta. I due, dopo un’esperienza di qualche anno fa, hanno deciso di riprovarci e hanno riscontrato non poche difficoltà in questo nuovo percorso. Ora però le cose sembrano proseguire per il verso giusto, anche se lei ha confidato la sua più grande paura in questo momento. Qual è?

La dama in un primo momento temeva che tra loro ci fosse soltanto attrazione fisica, ora invece hanno trovato una certa complicità anche a livello mentale ma siccome l’ansia è sempre dietro l’angolo, Roberta tema che tra loro ci sia soltanto dell’amicizia e niente di più, ma nonostante ciò vuole proseguire con la loro conoscenza per capire dove possa portarli, ma attenzione perché le anticipazioni di Uomini e Donne del 4 gennaio non finiscono di certo qui.

Aurora insospettisce Gianni Sperti: cos’è successo nella nuova puntata di Uomini e Donne

Oltre a parlare dei dubbi di Roberta Di Padua, durante il corso della nuova registrazione si è parlato anche di Aurora Tropea, che si sa: non sta di certo simpatica a Gianni Sperti. I due durante il corso di queste settimane, ma anche nelle passate edizioni, non se le sono di certo mandate a dire e in questa nuova puntata non hanno alcuna intenzione di deludere le aspettative del pubblico da casa.

Gianni, che è rimasto senza parole per il gesto di Sophie, sospetta che la dama insieme Giancarlo voglia soltanto prolungare la sua permanenza nel programma. In quanto i due, nonostante abbiano terminato la loro conoscenza, continuano a sentirsi. Lui, d’altro canto, ha iniziato una conoscenza con Alessandra e dice di vedere in Aurora soltanto un’amica, mentre lei sembrerebbe sperare in qualcosa di più.

L’opinionista di Uomini e Donne, così come gli altri presenti in studio, trova il tutto abbastanza insensato e continua a sospettare che i due si siano messi d’accordo soltanto per continuare a far parlare di sé durante il corso della registrazione. In modo tale da non perdere la visibilità ottenuta. Sarà realmente così oppure Gianni Sperti ha preso una sonora cantonata? Staremo a vedere.

L’appuntamento con #UominieDonne torna da giovedì 7 gennaio alle 14.45 su Canale 5 🤩 ci sarete vero? pic.twitter.com/huiLIgLJVQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 4, 2021

Nonostante molte cose non siano sicure in questa vita, c’è sempre un’unica certezza: Maria De Filippi torna il 7 gennaio su canale 5, alle ore 14:45, con puntate mai trasmesse prima dello show dedicato all’amore più amato dal pubblico del piccolo schermo.