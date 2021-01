Duro colpo per Gemma Galgani nella nuova registrazione di Uomini e Donne: Maurizio la lascia e in studio volano insulti.

Non inizia nel migliore dei modi il 2021 di Gemma Galgani. La dama storica del trono over di Uomini e Donne che aveva concluso il 2020 con grande entusiasmo per la storia con Maurizio, ha iniziato il nuovo anno con una nuova delusione d’amore. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, durante la nuova registrazione di Uomini e Donne, Gemma è stata lasciata da Maurizio.

Una decisione che ha spiazzato tutti i presenti in studio scatenando insulti nei confronti di Maurizio che, dopo aver dichiarato il proprio interesse nei confronti della dama di Torino, ha deciso di fare un passo indietro.

Gemma Galgani lasciata da Maurizio a Uomini e Donne: scoppia la bufera in studio

La prima registrazione di Uomini e Donne del 2021, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, è stata ricca di colpi di scena. Mentre Davide Donadei ha fatto piangere Beatrice, Gemma Galgani ha ricevuto una doccia fredda da Maurizio il quale, lo scorso 26 dicembre, avrebbe riattaccato il telefono alla dama dopo aver sentito suonare. Gemma avrebbe così saputo della presenza di una donna nella vita di Maurizio che lui definisce un’amica che non starebbe attraversando un bel periodo.

In studio, nessuno avrebbe creduto alla versione di Maurizio contro cui si sarebbero scagliati molti protagonisti. Inoltre, pare che il cavaliere 50enne non abbia voluto trascorrere il Capodanno con Gemma che avrebbe provato a chiarire con lui ricevendo, però, un rifiuto. Maurizio, così, avrebbe deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con la dama di Torino.

Solo pochi giorni fa, ai microfoni di Novella 2000, Maurizio parlava così di Gemma: “Gemma è una donna ricca di cultura e questo non può che farmi piacere. All’inizio questa cosa ci ha aiutato, perché avendo conosciuto altre signore del parterre non ho mai riscontrato la stessa cosa. Cosa ci accomuna? Il rispetto che abbiamo tra di noi e per le altre persone. Poi, me lo lasci dire, ci piacciamo. Adesso Gemma è raggiante perché è serena“.

Cos’è accaduto, dunque, in questi giorni? La verità, probabilmente, salterà fuori quando la puntata sarà trasmessa in tv.