Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 13 gennaio: Gemma Galgani non si arrende con Maurizio, ma per lei arriva un 40enne.

Colpo di scena nella nuova registrazione di Uomini e Donne del 13 gennaio. Ad aprire la puntata, come sempre, è stata Gemma Galgani che ha occupato molto del tempo a disposizione con le sue vicende sentimentali.

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Gemma ha provato a riconquistare Maurizio Guerci, ma per lei c’è stata anche una bella sorpresa: l’arrivo di un pretendente 40enne.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 13 gennaio: Gemma ci riprova con Maurizio, due nuovi cavalieri per lei

Le vicende amorose di Gemma Galgani continuano ad appassionare il pubblico di Uomini e donne. Dopo aver svelato i dettagli di una sua vecchia storia d’amore, Gemma Galgani è stata la protagonista anche della nuova registrazione di Uomini e Donne. Dopo il classico sfogo dietro le quinte e le solite discussioni con Tina Cipollari, Gemma è tornata al centro dello studio del programma di Maria De Filippi per un nuovo confronto con Maurizio.

Dopo aver vissuto dei momenti d’amore, Maurizio ha deciso di chiudere con Gemma Galgani la quale, però, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, la dama di Torino ha provato a riconquistare Maurizio.

Gemma ha raccontato di essere stata avvicinata da Maurizio dopo la scorsa puntata e di aver creduto in un riavvicinamento. Il cavaliere cinquantenne, però, resta fermo sulla propria posizione e chiarisce di averla confortata per l’affetto che prova per lei. Gemma ha raccontato di temere che lui abbia chiuso la storia solo per la differenza d’età, ma lui ha negato.

Tina Cipollari è intervenuta affermando che l’atteggiamento di Gemma con gli uomini è troppo appiccicoso. Nessun colpo di scena, dunque, tra la Galgani e Maurizio, ma per lei, poi, sono arrivati due nuovi pretendenti.

Gemma, infatti, ha deciso di cominciare a conoscere un altro cavaliere, anche lui di nome Maurizio e che è uscito con Maria con cui c’è stato anche un bacio a stampo. Per la dama di Torino, poi, è arrivato Gianluca, un cavaliere di 40 anni con cui c’è già stato uno scambio di messaggi.