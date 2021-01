Il giradito o patereccio è un’infezione che colpisce in genere l’estremità di un dito della mano o del piede. Scopriamo i rimedi naturali per combatterlo.

Quante volte vi sarà capitato facendo una manicure troppo aggressiva, o semplicemente tirando troppo una pellicina di troppo di procurarvi un’infezione al dito della mano o del piede?

In gergo medico si chiama patereccio mentre nel linguaggio comune parliamo del classico giradito. Si tratta di un’infezione che colpisce le estremità delle dita delle mani o dei piedi. In genere causata da batteri, funghi o virus, può provocare dolore, rossore e gonfiore della parte interessata, che si manifesta anche con calore nella zona colpita.

Non va assolutamente trascurato ed è bene chiedere parare a un medico per un trattamento farmacologico. In ogni caso scopriamo anche alcuni rimedi naturali che aiutano a combattere il fastidioso problema.

Ecco i rimedi naturali per combattere il giradito

Il giradito è una fastidiosa infezione che si manifesta sulle dita di mani o piedi. È un disturbo piuttosto doloroso e anche se non è grave è bene non trascurarlo perché potrebbe portare a delle complicazioni più serie investendo le strutture sottostanti come ossa articolazioni e tendini.

Il patareccio o giradito può essere di più tipi: superficiale, sottocutaneo, profondo o herpetico.

In genere le cause del giradito dipendono da stafilococchi e streptococchi. Ma anche da funghi come la candida o da virus come l’herpes simplex. (Qui ti avevamo spiegato come combattere l’herpes labiale con un rimedio della nonna). Per questo si tratta di un disturbo contagioso.

Attraverso le piccole lesioni della pelle intorno alle unghie gli agenti patogeni possono entrare nel nostro organismo generando così la risposta immunitaria.

I fattori scatenanti possono essere l’abitudine a mangiare le unghie e le pellicine intorno, una manicure troppo strong ma anche il tenere le mani a mollo, basti pensare a chi per lavoro tiene spesso le mani in acqua come parrucchieri, baristi lavapiatti, tra i più esposti. Inoltre, anche chi lavora con la terra o pratica lavori manuali o domestici ma anche che utilizza spesso sostanze chimiche o saponi aggressivi possono esserne vittime.

Quali sono i sintomi? Oltre al dolore, come detto, i sintomi possono essere diversi a seconda della causa del giradito.

Se siamo in presenza di un’infezione batterica ci sarà: dolore, calore, gonfiore, rossore, dito pulsante, secrezioni di pus giallo/verdi con cattivo odore. Nel caso del patareccio erpetico invece compariranno anche delle vescicole sierose.

Inoltre, se il patareccio o giradito si complica possono comparire anche febbre e debolezza. Quindi è sempre bene non trascurare le infezioni e consultare un medico per un parare esperto.

Detto questo, possiamo aiutarci anche con alcuni rimedi naturali per alleviare i sintomi del patareccio o giradito.

1) Acqua calda e sale. Si tratta di uno dei rimedi della nonna più efficaci e comuni, ovvero immergere il dito in una soluzione di acqua calda e sale e tenerlo in ammollo per qualche minuto. Il sale disinfetta, basti pensare all’acqua di mare, quante volte vi sarà capitato in spiaggia di ferirvi con qualcosa e di pulire subito la ferita con l’acqua salata? Questa operazione andrà ripetuta 2-3 volte al giorno.

2) Limone. Fare un buco nel limone e infilarci il dito dentro lasciandocelo per almeno 20-30 minuti.

3) Latte e aglio. Facciamo bollire 2-3 spicchi d’aglio con il latte e poi immergiamo il dito colpito dall’infezione per circa 15-20 minuti.

4) Aglio e cipolla. Si può provare anche con un composto di aglio e cipolla che andranno frullate insieme a poi applicate direttamente sul dito infetto.

5) Tea tree oil. Le proprietà antisettiche del tea tree oil sono rinomate ecco perché possiamo usarlo mescolandolo ad esempio ad un olio di mandorle e facendo un piccolo impacco con una garza sul dito in questione. L’applicazione va ripetuta almeno 2-3 volte al dì.

6) Arnica. La pomata può servire a ridurre il dolore e il gonfiore.

7) Calendula. Possiamo usarla per fare degli impacchi più volte al giorno.

8) Malva. Stesso discorso della calendula, possiamo usare in alternativa la malva.

9) Farina di riso e semi di lino. Preparare un composto con la farina di riso e i semi di lino tritati mescolati con un po’ di acqua. Si lascia agire l’impacco per circa 15-20 muniti.