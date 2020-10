Paola Caruso annuncia l’uscita del suo calendario senza veli per il nuovo anno: “Passeremo un 2021 top”, foto.

Calendario senza veli per Paola Caruso che ha posato in tutta la sua bellezza per For Men Magazine facendo un grande regalo a tutti i suoi fans. Ad annunciarlo è stata la stessa Paola che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una piccola anticipazione del calendario di cui è protagonista. Sdraiata su uno scoglio, con i capelli cotonati e il trucco evidente, la Caruso fa impazzire i fans. Nella foto, la Caruso copre il seno con delle stelline, ma l’anticipazione è bastata per scatenare l’entusiasmo dei fan, pronti a correre in edicola per acquistare il calendario.

Paola Caruso, 2021 bollente con il calendario senza veli

Dopo aver conquistato la popolarità partecipando ad Avanti un altro e, successivamente all’Isola dei famosi dove ha sfoggiato il fisico mozzafiato, Paola Caruso ha deciso di fare un regalo ai fans mostrandosi totalmente senza veli in un calendario che renderà collente il 2021. Dopo essersi sfogata annunciando di non aver lavorato per tre mesi a causa del coronavirus, Paola ha annunciato la grande novità professionale.

“Finalmente posso annunciare che passeremo un 2021 top”, ha scritto la Caruso pubblicando l’anteprima del calendario. “E va beh dai almeno porti a casa qualche soldino, fortunata te che sei nata figa almeno…”, ha scritto un utente. “Una dea”, ha scritto un altro. “Dovevi farlo prima”, ha aggiunto ancora un altro utente. Bellissima e in splendida forma, la Caruso, mamma del piccolo Michele, ha trascorso un’intera estate con lui non rinunciando al suo lavoro. La Caruso ha così accettato di posare per un calendario bollente che farà compagnia ai suoi fans per tutti i dodici mesi del 2021.

Innamorata del suo piccolo principe Michele, la Caruso fa qualsiasi cosa per rendere sereno e felice il suo bambino che, da quando è nato, è la priorità della sua vita. Sempre più bella, dunque, Paola è pronta a fare compagnia a tutti i suoi ammiratori che la seguono da anni.