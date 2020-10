By

I casi di Coronavirus in Italia continuano a salire: il bollettino di oggi riporta 31 decessi tra gli infetti.

Da giorni la Campania è in testa alla classifica della regione in cui sono stati rilevati più nuovi casi di Coronavirus grazie alla vastissima campagna di esecuzione dei tamponi messa in atto dalle autorità.

Anche oggi la regione conserva il suo non invidiabile primato, superando addirittura i numeri degli scorsi giorni con ben 544 nuovi casi. Anche oggi la regione che si posiziona al secondo posto per numero di nuovi casi accertati è la Lombardia con 520 nuovi positivi.

Veneto e Lazio si posizionano appena dietro la Lombardia con numeri che superano le 350 unità: 375 per il Lazio e 357 per il Veneto. Le cose peggiorano in Toscana, dove sono stati rilevati 300 nuovi infetti.

Nonostante il massiccio aumento di casi nelle altre regioni la Lombardia continua a essere la regione con il maggior numero di casi di positivi al Coronavirus in Italia riconosciuti sul proprio territorio dalla comparsa del primo caso italiano di Coronavirus. Sono ancora vive nella memoria degli italiani le immagini di Bergamo durante il periodo più critico dell’epidemia, quando vennero chiamati i mezzi speciali dell’esercito per gestire l’enorme carico di feretri che uscivano dagli ospedali.

Tra le iniziative a sostegno della Lombardia e in particolare della Città di Bergamo è diventata famosa in tutto il mondo la canzone scritta da Roby Facchinetti Rinascerò Rinascerai, i cui proventi sono stati completamente devoluti al principale ospedale bergamasco.