Rimedi naturali per calmare la tosse: scopriamoli

Scopri come calmare la tosse con rimedi naturali efficaci, senza ricorrere subito ai medicinali.

La tosse è un vero e proprio disturbo che interessa tutti in particolar modo con l’arrivo della stagione invernale. Purtroppo gli sbalzi di temperatura, sudate o esposizione al virus influenzale può determinare non solo il raffreddore, febbre ma anche la tosse.

La tosse non è altro che un meccanismo di difesa che il nostro organismo adotta per mantenere libere le vie respiratorie. Quando in quest’ultime c’è presenza di muco, sono ostruite e di solito la mucosa si irrita maggiormente e si reagisce con la tosse.

.Spesso la tosse grassa, ma non solo anche quella secca è molta fastidiosa soprattutto di notte, ma ci sono rimedi naturali per attenuare il problema scopriamo.

Tosse: tutto quello che c’è da sapere

Nulla di grave, ma la tosse non va mai sottovalutata, è davvero importante individuare la causa della tosse, rivolgetevi dal vostro medico, che saprà indicarvi la cura da seguire.

La tosse è un meccanismo di difesa che il nostro organismo adotta per mantenere libere le vie respiratorie. Infatti le vie respiratorie possono essere in sofferenza sia per la presenza di virus o di allergeni. Quindi in questi casi il corpo reagisce con riflesso incondizionato facendo il colpo di tosse, che può essere secca o grassa.

-Tosse grassa: c’è la presenza del muco-catarrale principalmente nei bronchi, ma anche a livello delle alte vie respiratorie. Ma può essere una conseguenza della tosse secca si manifesta in caso di influenza, oppure bronchiti ma ci sono anche casi diversi.

Purtroppo la gola risulta irritata con presenza di muco.

-Tosse secca: è un'irritazione delle vie aeree, il più delle volte è stizzosa, infatti i continui colpi di tosse causano un irritazione della gola che è davvero fastidiosa e persistente, che può dipendere da diverse scondizioni. Può manifestarsi anche in caso di allergia alle vie respiratorie, oppure se si ha contatto con polvere, smog, polline o anche in caso di reflusso gastrico. Infatti diverse allergia come agli acari, polline, si manifesta non solo con il raffreddore ma anche con la tosse secca.

Rimedi naturali per calmare la tosse

In caso di tosse, come si può attenuare il problema? E’ opportuno parlarne con il proprio medico perchè alcune volte per curare la tosse occorrono farmaci specifici, ma se il problema è di lieve entità potete risolvere con ingredienti naturali. Infatti per via orale potete assumere tisane o infusi. Scopriamo alcuni rimedi naturali da fare a casa utilizzando solo ingredienti naturali.

-Tisana al miele e limone: il connubio perfetto, perchè il miele ha un effetto lenitivo, mentre il limone va a rinforzare l’organismo, grazie alla presenza della vitamina C. Infatti quest’ultima va a rinforzare il nostro sistema immunitario proteggendoci dai malanni stagione.

-Tisana alla malva: crea una barriera naturale sulle mucose, molto efficace in caso di tosse grassa. Preparate la tisana e poi dolcificate con il miele.

-Tisana alla liquirizia: la radice di liquirizia, è conosciuta per le sue proprietà antinfiammatorie ed espettoranti. Fate bollire l’acqua con le radici di liquirizia, non per molto tempo, bastano solo un paio di minuti. La radice di liquirizia è molto efficace soprattutto in caso di tosse grassa, perchè riesce a sciogliere i muchi, e noterete subito la differenza. Ma si sconsiglia questa tisana per le persone che soffrono di pressione alta.

-Tisana al finocchio: il finocchio è un espettorante naturale, potete preparare una tisana. -Infuso al timo: il timo è davvero utile in caso di tosse, efficace in caso di tosse secca e stizzosa, grazie alle sue proprietà lenitive. Mettete un cucchiaino di timo essiccato e tritato poi versate una tazza di acqua bollente e lasciate in infusione per 10 minuti. Poi lasciate intiepidire e bevete, in alternativa potete far raffreddare l’infuso e fare dei gargarismi. – Decotto di cipolle:le cipolle contribuiscono a tenere sotto controllo i sintomi della tosse. Sbucciate due cipolle e le tagliate in quattro parti, trasferite in un pentolino mettete l’acqua e portate ad ebollizione per almeno mezz’ora. Spegnete e conservate in una bottiglia di vetro, bevete all’occorrenza. -Impacco di semi di lino: sono molto efficaci per calmare la tosse, dopo aver acquistato i semi di lino, dovrete ridurli in farina, poi mettete due cucchiai in una tazza con acqua bollente, mescolate per non formare i grumi, poi lasciate raffreddare bene e mettete un pò su un fazzoletto di stoffa e tenete sul petto per un pò di tempo. -Sciroppo alle carote: sono davvero utili le carote in caso di tosse, potete prepararlo a casa voi. Lavate e tagliate a fettine le carote, poi le mettete in una ciotola unite lo zucchero di canna, fate addensare bene e poi assumete qualche cucchiaio.

-Suffimigi con bicarbonato e acqua: i suffimigi sono molto efficaci e alleviano la tosse, mettete in una ciotola ampia l’acqua calda, poi unite un pò di bicarbonato e respirate. In alternativa potete unire al posto del bicarbonato potete aggiungere gli oli essenziali di eucalipto. L’ambiente umido è molto utile in caso di tosse.

-Gargarismi con acqua salata: aiutano tantissimo ad alleviare la tosse. Potete farlo anche più volete a giorno.

E’importante non sottovalutare mai la tosse, parlatene sempre con il vostro medico prima di assumere farmaci, potete anche provare alcuni rimedi naturali.