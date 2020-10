Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sempre più vicini: la conduttrice e il maestro di Ballando con le stelle mano nella mano a Roma.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sempre più vicini. La conduttrice e il maestro di Ballando con le stelle 2020 sono sempre più in sintonia. Sguardi complici, sorrisi e tanti momenti trascorsi insieme nella sala prove di Ballando con le stelle, ma anche per le strade di Roma come testimoniano i vari servizi dei settimanali di gossip a loro dedicati. Un feeling speciale quello tra la Isoardi e Todaro che sta facendo sognare tutti i fans di Ballando con le stelle, rapiti dal feeling che i due anni sia in pista che fuori.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: sguardo complici e passeggiate mano nella mano

Bellissimi e molto complici, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno incantato i fans di Ballando con le stelle 2020 sin dalla prima puntata con il web che ha difeso la Isoardi per le battute sul peso. A sostenere Elisa, sin dal momento in cui ha accettato di partecipare a Ballando con le stelle c’è sempre stato Raimondo Todaro con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua energia. Il feeling tra i due è stato immediato e oggi Tgcom24 ha pubblicato le foto in cui i due passeggiano mano nella mano a Roma.

Su Instagram, sia la Isoardi che Raimondo Todaro si mostrano spesso insieme anche sui social dove sono spesso molto vicini scambiandosi sguardi complici, abbracci e baci sulle guence. Nella storia di Ballando con le stelle 2020 sono nate tante coppie. Una delle più belle è sicuramente quella tra Massimiliano Rosolino e Natalia Titova che hanno formato una famiglia con la nascita di due figli e che oggi sono sempre più uniti e innamorati.

Tra Elisa e Raimondo nascerà, dunque, davvero l’amore. Per ora, entrambi si godono l’amicizia speciale nata grazie al programma di Milly Carlucci, ma la stessa Isoardi, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, non esclude, in futuro, un’evoluzione diversa del rapporto. I fans, nel frattempo, tifano per loro.

“Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo è avvenuto là dentro e riguarda solo la musica e il ballo. Todaro è un insegnante serio, responsabile e rispettoso, e la stessa cosa vale per me come allieva. Poi non escludo niente a priori, ma ‘se’, sarà dopo Ballando; per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo”, ha dichiarato la Isoardi.