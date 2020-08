Rafforzare il sistema immunitario: scopri gli alimenti giusti

Rafforzare il sistema immunitario si può, basta portare a tavola alimenti salutari che più di altri aiutano a fortificarlo. Scopri quali.

Avere un sistema immunitario forte è davvero importante e fondamentale per la nostra salute, noi siamo quello che mangiamo.

Consumare abitualmente cibi poco salutari possono solo essere deleteri per il nostro organismo. Il sistema immunitario si può rafforzare, anche senza farmaci, ma partendo dalla tavola. In realtà, però, esistono diversi alimenti che se assunti nella giusta quantità possono sostituire gran parte degli integratori.

Ma come si può rafforzare il sistema immunitario? Noi di CheDonna.it vi elenchiamo gli alimenti più adatti per rafforzare il sistema immunitario.

Sistema immunitario a cosa serve?

E’ composto cellule diverse che sanno riconoscere subito i corpi estranei.

Il sistema immunitario è un meccanismo incredibile, inizia in bocca per terminare nell’intestino. Possiede tantissimi batteri “buoni” che distruggono tutte le sostanze patogene che entrano nel nostro organismo, riducendo la probabilità di ammalarci.

Già la saliva svolge una funzione antimicrobica, poi interviene l’acido cloridrico, che distrugge ogni corpo estraneo nello stomaco. Ma se i batteri “cattivi” superano queste barriere, si troveranno difronte i batteri buoni.

Questi si trovano nel colon e sono conosciuti come i “probiotici”, quindi non c’è via di scampo per i batteri cattivi.

Se si vuole garantire al nostro organismo una giusta protezione dagli agenti esterni bisogna porre attenzione a ciò che si consuma a tavola. Gli alimenti probiotici sono davvero utili al nostro organismo, scopri il perchè.

Chiedete il parere medico su cosa assumere per rafforzare il sistema immunitario, saprà consigliarvi la meglio come farlo. Innanzitutto è opportuno non fare uso di integratori senza consiglio medico, piuttosto consumate cibi che oltre ad essere buoni e nutrienti vanno a stimolare proprio il sistema immunitario, così da rafforzarlo.

Come rafforzarlo?

Come ribadito, il sistema immunitario si può fortificare se si consumano cibi salutari, in questo modo si protegge l’organismo da agenti esterni.

Il segreto per non ammalarsi o per guarire più in fretta, anche dall’influenza è nutrire i probiotici presenti nella flora intestinale, e non solo, anche dei prebiotici,che sono fibre che non si digeriscono facilmente. Scopriamo cosa mangiare.

Nel caso dei prebiotici, il numero si può aumentare si se consumano abitualmente verdure, frutta fresca, e carboidrati. Invece per aumentare il numero dei probiotici, occorrono latticini, verdure fermentate, salsa di soia e soia fermentata.

Gli alimenti che sono amici del sistema immunitario sono diversi esaminiamo in dettaglio.

1- Frutta fresca: come mele, arance, kiwi, banane e frutti di bosco. Sono frutti ricchi in vitamine come la C, un antiossidante, che mantiene alte le difese immunitarie. Assumete almeno tre porzioni al giorno. Non dimenticate gli agrumi, fate il peino già a colazione, con una bella spremuta preparata in casa. L’arancia è infatti ormai famosa per la presenza di vitamina C e per la capacità di aiutare l’organismo a combattere con maggior efficacia batteri. Anche il pompelmo e il limone, magari provate a fare una spremuta di arancia con del succo di limone.

2-Cioccolato fondente: deve avere una percentuale di cacao con almeno 72%. E un alimento a cui nessuna sa resistere, ma va a stimolare il sistema immunitario. Ne bastano circa 20 grammi è un potente antiossidante. Questa piccola quantità, è in grado di aumentare i linfociti di tipo T i cosidetti “soldati in prima linea” del nostro sistema immunitario. Il cioccolato fondente è un alimento che assunto in quantità discrete può essere assunto ogni giorno perchè apporta solo benefici.

3-Miele: è un alimento antibatterico e un antimicrobico, dolce e molto apprezzato.Utile in inverno perchè placa la tosse, basta metterne cucchiaino nel the o in una tazza da latte. E’considerato un attivatore del sistema immunitario, basta assumerlo in poche quantità.

4-Kefir: conosciuto come alimento alleato dell’intestino, ma anche alleato del sistema immunitario. Contiene il calcio, le vitamine del gruppo B e fermenti lattici, questi nutrienti fortificano il nostro organismo. Il kefir potenzia la flora batterica curando l’intestino, si consiglia di bere ogni giorno un vero e proprio elisir per il nostro organismo.

5- Brodo di pollo: non quello confezionato, ma basta preparalo a casa. Un rimedio delle nonne, è molto efficace per reintegrare i liquidi e ridurre l’infiammazione, fortifica inoltre il sistema immunitario.