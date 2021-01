I vostri piedi sono sempre freddi in inverno? Provate a rimediare in modo naturale, piccoli e semplici gesti da seguire.

Quando arriva la stagione invernale si sa che le basse temperature mettono a dura prova i piedi. Infatti accade spesso di ritrovarsi piedi freddi come se fossero due bacchette di ghiaccio. Una condizione che interessa a tutti, non sempre va sottovalutata perchè talvolta le cause potrebbero essere legate ad un problema di circolazione, quindi è necessario parlarne con il proprio medico, perchè possono esserci casi in cui i piedi sono freddi anche in altre stagioni.

Ma come si può rimediare in caso di piedi freddi? Piccoli e semplici gesti che possono aiutare i vostri piedi a ritrovare il giusto tepore.

Piedi sempre freddi in inverno? Ecco come rimediare

I piedi freddi non dipendono solo dalle basse temperature, anzi possono derivare da problemi legati alla circolazione sanguigna, motivo per cui se la situazione è transitoria va bene, se è frequente e non solo in inverno allora va posta maggiore attenzione.

Quando i piedi si raffreddano, tutto corpo percepisce questa condizione, un problema per molti soprattutto se ci trova fuori casa. Accantonando le possibili malattie legate ai piedi freddi, cerchiamo di capire come si possono riscaldare i piedi in poco tempo. Ci sono delle soluzioni naturali che possono alleviare questo fastidio. Se fa troppo freddo fuori o siete impossibilitati a farlo, nessuno vi può negare di mettervi in movimento in casa. Provate a camminare un pò per le stanze, noterete già sollievo.

Non solo se praticate invece uno sporta all’aria aperta o evitate se le temperature sono troppo rigide oppure potete organizzarvi con indumenti termici specifici. In commercio si trovano tantissime calze termiche studiate proprio per affrontare le temperature basse.

Quando i piedi sono freddi non c’è cosa migliore di un pediluvio, riempite una bacinella con acqua calda ma non bollente unite un pò di zenzero in polvere e immergete i piedi. Noterete subito beneficio da ciò. Un altro gesto che andrebbe fatto, ogni volta che rientrate a casa dovete subito togliere le scarpe, lavare i piedi, indossare un paio di calzettoni caldi e mettere le pantofole. Un gesto che andrebbe sempre fatto ogni volta che si rientra a casa. Scegliete modelli caldi e studiati in modo da far respirare il piede, ricordate che coprire troppo i piedi non è poi la soluzione perfetta.

Anche un massaggio ai piedi potrebbe aiutare la circolazione, fate dei massaggi delicati magari utilizzando degli oli essenziali, provate anche l’olio alle mandorle.

Provate con delle tisane riscaldando tutto il corpo troverete anche voi beneficio, questo rimedio è consigliato di sera quando andate al letto e volete trovare subito il giusto tepore. Bevete una tisana calda magari optate per una che vi aiuta a conciliare il sonno e riposatevi. In questo modo si riattiverà la circolazione sanguigna e noterete subito dei benefici.

Un altro modo per riscaldare i piedi freddi e mettere un pò di crema i piedi e fare un massaggio, potete chiedere al vostro farmacista o erborista una pomata alla vite rossa, che si sa aiuta tantissimo perchè facilita il ritorno venoso, il sangue fluirà meglio e i vostri piedi saranno nuovamente riscaldati.

Ricordate che quando i piedi non sono ben riscaldati non lo sarà neanche il resto del corpo, in particolar modo quando andrete a letto la sera, non riuscirete a riposare bene se non avrete trovato il giusto tepore.

Consigli

Va precisato che i piedi freddi sono una condizione frequente soprattutto nella stagione invernale. Come ribadito non va sottovalutato il problema perchè se accade anche in altre stagioni allora potrebbe esserci un problema di salute. Non sempre il problema è legato alla cattiva circolazione sanguigna. Oltre ai rimedi sopra elencati che possono essere di aiuto quando il problema è transitorio, ci sono delle sani abitudini da adottare se si vuole evitare questo problema.

-Indossare abiti caldi: è necessario porre attenzione a ciò che si decide di indossare. Non è proprio corretto coprirsi troppo, ma bastano capi invernali di qualità che aiutano a mantenere la giusta temperatura corporea. L’abbigliamento va scelto in modo mirato, si sa che se si devono trascorrere diverse ore fuori casa è necessario proteggersi dal freddo. Viceversa se si sta in casa si sa che il calore e tepore c’è tra le mura domestiche aiuta tantissimo a stare più caldi. Scopri come riscaldare casa in modo efficiente.

-Scegliere le giuste scarpe: si sa che inverno se si indossano scarpe non adatte a questa stagione i piedi ne risentiranno, quindi fate attenzione al momento dell’acquisto devono essere calzature che vi isolano bene non solo dal freddo, ma anche dalla pioggia.

-Praticate uno sport: è davvero importante non solo dal punto di vista salutare, ma anche per i vostri piedi. Se non potete va bene anche una passeggiata in casa, una camminata sul posto aiuterà tantissimo i vostri piedi a ritrovare il giusto tepore.

Ricordate che quando siete a casa stesi sul divano a vedere un bellissimo film o a leggere un libro, coprite i vostri piedi con una coperta di lana o un plaid così da creare il giusto tepore ai vostri piedi.