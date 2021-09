By

Grande Fratello Vip 6, i concorrenti ufficiali: Alfono Signorini manda in casa nomi bomba. Scintille e colpi di scena sono assicurati.

Tutto pronto per la prima puntata del Grande Fratello Vip 6. Lunedì 13 settembre, dopo mesi di casting e indiscrezioni, la porta rossa della casa di Cinecittà si riaprirà per accogliere i nuovi inquilini che vivranno sotto l’occhio delle telecamere per diverse settimane.

Modelli, attori, showgirl, influencer ed ex tronisti sono pronti ad animare la casa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha messo su un cast che sta facendo già discutere e che darà vita a dinamiche infuocate all’interno della casa.

Oltre a personaggi che vivranno per la prima volta l’esperienza di vivere la Casa più famosa d’Italia, ci saranno anche due clamorosi ritorni. Ma chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 6? Andiamo a scoprirlo.

22 concorrenti divisi in 11 uomini ed 11 donne sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 6. In realtà, nella casa di Cinecittà, entreranno 24 persone perchè le sorelle Hailé Selassié sono tre, ma partecipano come unico concorrente.

Dopo l’annuncio della presenza del modello Samy Youssef che farà commuovere con la sua storia, il nome dell’ultimo concorrente è stato annunciato da Davide Maggio secondo cui, nella casa, entrerà anche Davide Silvestri che il pubblico ricorderà per la sua partecipazione alla soap opera Vivere, alla fiction Capri 3 e all’Isola dei Famosi.

Salvo colpi di scena, dunque, il cast del Grande Fratello Vip 6 è così composto: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Ficoe Tommaso Eletti.