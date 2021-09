Samy Youssef è un modello già noto per aver preso parte a Temptation Island. Conosciamolo meglio attraverso la sua storia e la sua carriera.

Samy Youssef è uno di quei personaggi che rimangono impressi nella mente. Dallo sguardo profondo, nasconde infatti una storia di dolore che lo ha temprato rendendolo più forte.

Un ragazzo ricco di risorse che si sta facendo sempre più strada grazie alla sua bellezza e alla voglia di fare.

Ma chi è davvero Samy Yuoussef? Impariamo a conoscerlo meglio ripercorrendo la sua vita, il suo arrivo in Italia, il suo passato doloroso e la sua carriera professionale.

Chi è Samy Youssef, il modello che ha fatto da tentatore da Temptation Island

Nome: Samy Youssef

Data di nascita: 15 Settembre 1995

Luogo di nascita: Sharm el Sheikh

Età: 26 anni

Altezza: /

Peso: /

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Modello

Titolo di studio: /

Account social: Instagram @samyyoussefreal

Sito web: /

Samy Youssef ha una storia davvero complessa alle spalle. Nato in Egitto è arrivato in Italia all’età di 15 anni, iniziando a lavorare come modello.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip 2021: i cachet di tutti i concorrenti

La sua è certamente una storia importante e con un vissuto che racchiude attimi terribili a cui Samy ha dovuto far fronte in giovanissima età.

Il dramma del passato che gli ha cambiato la vita

Samy Youssef ha vissuto in estrema povertà per diverso tempo. A quindici anni ha così cercato miglior fortuna salendo su uno dei tanti barconi che portano in Europa ed iniziando così il suo viaggio della speranza. Purtroppo il suo barcone affondò al largo di Trapani, causando la morte di quasi tutti i presenti, fatta eccezione per tre superstiti tra i quali c’era appunto lui.

Un cambiamento di vita iniziando quindi nel modo più traumatico possibile e intriso di dolore. Un dolore a cui Samy ha saputo far fronte, non perdendosi d’animo e andando avanti per la sua strada, costruendo mattone dopo mattone quella che oggi è la sua vita.

Samy ha saputo infatti farsi notare per la sua bellezza iniziando a lavorare come modello e diventando uno dei volti di Moschino. Un lavoro che lo aiuta a mantenere la sua famiglia.

A ciò si aggiunge il lavoro che svolge come modello e i passi che sta muovendo nel mondo dello spettacolo. Dopo aver preso parte a Temptaion Island in veste di tentatore, Samy farà infatti parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Samy Youssef nel privato

Samy si rivela una persona estremamente riservata. Di lui, infatti, si sa davvero poco sia riguardo al passato trascorso in Egitto che a quello vissuto in Italia.

Tra le poche informazioni che si hanno c’è quella del suo arrivo come profugo e dell’affidamento presso una casa famiglia. Da lì, le uniche informazioni sono quelle riguardanti la sua splendente carriera.

LEGGI ANCHE -> Bufera sul concorrente del Grande Fratello Vip: web furioso

Anche la sfera sentimentale sembra essere top secret. Al momento, quindi, non si sa se il modello sia single o impegnato.

L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip

Come già accennato, Samy Youssef è uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip. E forse, la permanenza all’interno della casa, gli darà modo di aprirsi e di farsi conoscere un po’ meglio dal grande pubblico.

Di certo è un personaggio con un bagaglio di vita così ampio da avere davvero tanto da raccontare.