Lo stile texano è in assoluto il trend dell’autunno: stivali camperos, jeans a vita alta, mantelle di lana e cappelli a tesa larga. Queste sono solo alcune delle cose che ti serviranno per essere in linea con la moda dell’autunno! Ecco la guida di stile!

Manca sempre meno all’arrivo dell’autunno e delle temperature più fredde. Nel frattempo che aspettiamo che l’estate porti via ogni residuo di se, assieme ai costumi, alle creme solari e agli outfit colorati, perché non prepararsi alla stagione che verrà facendo il pieno di stile?

E come vi possiamo aiutare se non consigliandovi i trend dell’autunno più giusti e più in voga in assoluto?

Esatto! Sarà proprio questo l’argomento della nostra guida di stile di oggi: i trend dell’autunno! Anzi, IL trend. Quello stile che non potrai farti sfuggire per nessuna ragione al mondo, ma che dovrai indossare come una vera guru di moda!

E come fare ciò? Seguendo la nostra guida di stile, e aggiungendo un tocco di creatività, quella nota distintiva che ti farà risaltare tra tutte le altre!

Siete pronte a conoscere tutti i segreti in fatto di moda che ti faranno partire in autunno con il piede giusto? Ecco a voi la guida di stile di CheDonna sul trend texano!

Stile texano! Come riconoscerlo e come ricrearlo, in pochissime semplici mosse!

Prima di iniziare con il nostro look of the day, facciamo una piccola premessa.

Sappiamo benissimo quanto sia oramai fondamentale nel mondo della moda e del beauty l’influenza dei social media. Anzi, sono forse proprio i social media ad influenzare, e quindi modificare e virare da una parte all’altra, le tendenze, le mode e gli stili che utilizzeremo nella nostra vita quotidiana. Quindi, per ottenere un perfetto look trendy, perché non utilizzare un look di una influencer?

Infatti, la nostra ispirazione oggi la prenderemo (o meglio copieremo) proprio da una influencer: Anna Penello!

Nel suo profilo Instagram, Anna Penello posta solo qualche giorno fa una foto in cui indossa un perfetto look autunnale, che richiama ad un preciso stile. Quale? Lo stile texano!

Quali sono i concetti base dello stile texano? Un misto tra abbigliamento chic e divisa da cavallerizza!

Detta così può sembrare quasi un costume di carnevale, ma vi assicuro che una volta assimilato questo stile non ne potrete più fare a meno!

Cosa non deve assolutamente mancare in un outfit in perfetto stile texano?

camicia in cotone, possibilmente oversize o taglio uomo, con colletto

in cotone, possibilmente oversize o taglio uomo, con colletto jeans dritti, a vita alta, oppure a zampa d’elefante, super trendy in autunno

dritti, a vita alta, oppure a zampa d’elefante, super trendy in autunno stivali texani , conosciuti anche come camperos , ossia quel particolare tipo di stivaletto con punta, tacco quadrato da 2 cm con il gambale che non superi il polpaccio

, conosciuti anche come , ossia quel particolare tipo di stivaletto con punta, tacco quadrato da 2 cm con il gambale che non superi il polpaccio il poncho , di qualunque colore e fantasia, anzi, più colorato è, meglio è

, di qualunque colore e fantasia, anzi, più colorato è, meglio è il cappello a tesa larga, tipico da cowboy.

Vi ho spaventate con questa lista lunghissima? Non vi preoccupate!

Questo stile, oltre ad essere super cool e ottimale per le temperature invernali, è molto semplice da creare, perché se andate nel vostro armadio sono sicura che avete già tutto ciò che vi serve. E se non lo avete? Basta un po di creatività e il gioco è fatto!

Al posto dello stivale texano potete indossare un qualunque stivaletto, al patto che sia o nero o marrone e che non abbia il gambale che superi la caviglia.

La camicia? No problem. Una qualunque camicia con colletto andrà bene. Se non la avete, prendetela in “prestito” da qualche vostro amico o parente maschio! La indosserete con stile!

E per quanto riguarda i jeans? Nessuna paura: vi basta il vostro jeans straight, ossia dritto, preferito. Se non lo avete utilizzate il classico jeans skinny elasticizzato. Il vostro look virerà dallo sportivo all’elegante in un attimo. Adatto anche ad una cena con le amiche!

Ritornando a noi, cosa indossava l’influencer Anna Penello nell’outfit postato sul suo feed di Instagram? Esattamente il necessario per un perfetto look autunnale texano: camicia con colletto, jeans straight a vita alta, stivaletto camperos, mantello sulle spalle in fantasia, e il pezzo forte, un cappello in feltro a tesa larga color camel.

Ultimi, ma non per importanza: gli accessori! Se seguite le nostre guide di stile saprete già quanto siano importanti gli accessori per creare dei look che siano perfetti da ogni punto di vista. E in questo caso quali sono gli accessori da non poter farsi sfuggire? La cintura western, ossia una cinta in pelle o eco-pelle che abbia la fibbia a forma di ferro di cavallo, e una collana “importante”, possibilmente con catene!

Lo so, non vedete voglia di creare questo look! Non vi resta che aprire il vostro armadio, cercare tra i capi gettati nel dimenticatoio quelli che più fanno al caso vostro, assemblare l’outfit e attendere che le temperature ci permettano di utilizzarlo.

Il divertimento e lo stile saranno assicurati!

Termina qui, anche per oggi, la guida di stile più trendy dell’autunno, incentrata interamente sullo stile texano e l’outfit dell’influencer Anna Penello!

Vi è piaciuto questo look of the day? Non vi resta che attendere il prossimo!

