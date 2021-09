Maria De Filippi: cosa faceva prima della TV? L’incredibile scoperta

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani, ma che cosa faceva prima di lavorare in tv?

Maria De Filippi è senza dubbio uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. E’ l’unica conduttrice, senza alcun dubbio, che di solito è in onda con ben tre programmi in contemporanea e riesce ad ottenere sempre veri e propri ascolti record.

La moglie di Maurizio Costanzo ormai è diventata uno dei colossi del piccolo schermo degli italiani. Basti pensare che l’80% del successo realizzato da Mediaset lo deve proprio ai suoi programmi. Questo perché Maria, oltre ad aver fiuto ed un talento innato per il suo lavoro, è anche amatissima dai telespettatori che la segue e supporta in ogni suo progetto.

Oggi, dunque, è una delle donne più affermate del nostro paese, ma che lavoro faceva Maria De Filippi prima di diventare famosa? In molti se lo sono chiesti e la risposta non è tardata di certo ad arrivare.

Che cosa faceva Maria De Filippi prima di diventare famosa

Maria De Filippi, non è di certo un mistero, prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo ha avuto alle spalle una formazione di tutto rispetto. Si diploma al liceo classico di Pavia e si laurea, a pieni voti, in giurisprudenza. Tenta la carriera di magistrato, ma purtroppo non riesce a passare la difficile e serrata selezione, ma nonostante ciò non si è mai persa di animo.

Inizia a lavorare fin da giovanissima, grazie alla Signora Celestina che sempre porterà nel cuore, consegnando fiori per poi diventare anche una fattorina, ma non solo perché riesce anche ad esercitare le conoscenze sfruttate durante il suo percorso di studi.

Maria De Filippi prima di diventare famosa ha lavorato anche in un’azienda di videocassette e dopo aver sperimentato diversi lavori è arrivata a diventare la segreteria di Maurizio Costanzo. Da quel momento, il resto è storia.

I due si innamorano follemente uno dell’altra ed iniziano una relazione clandestina, scoperta in seguito dai genitori di lei mentre conversavano al telefono. Da lì il conduttore sceglie di impegnarsi e da quel momento non si sono mai più separati formando una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo nostrano.

Maria De Filippi ha lavorato come fattorina, rider, segreteria. Insomma, prima di diventare la signora per eccellenza del mondo dello spettacolo si è rimboccata le maniche e sicuramente questo percorso l’ha formata anche umanamente per diventare il colosso e punto di riferimento che è ora.