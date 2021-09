Uomini e Donne, la famiglia di Maria si allarga: cicogna in arrivo

Uomini e Donne: l’ex protagonista del Trono Classico ha annunciato di essere in dolce atteso. La foto ha commosso gli utenti della rete!

Uomini e Donne, durante il corso di questi anni in cui è andato in onda, ha permesso a numerose persone di trovare l’amore. Certo, alcune storie sono terminate non appena la loro esperienza nel programma è giunta al termine, mentre altre però sono state insieme tutta la vita.

Altri ancora, invece, nonostante con la loro Scelta la storia sia terminata poco dopo, sono riusciti a trovare il vero amore al di fuori degli studi Elios di Roma. E’ il caso di Giulia Quattrociocche. Giulia ha ricoperto il ruolo di tronista ben due stagioni fa e aveva scelto di iniziare una relazione con Daniele Schiavon, purtroppo però le cose tra loro non sono andate come sperato. E, subito dopo la fine della loro relazione, si era mormorato che lei avesse già trovato un nuovo amore e che fosse in dolce attesa.

Giulia aveva subito provveduto a smentire la notizia, affermando di non essere incinta ma ora il tutto è ufficiale e a comunicarlo è lei stessa attraverso il suo profilo Instagram.

Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne è incinta, ora è ufficiale: l’annuncio

Giulia Quattrociocche, dopo la fine della storia d’amore con Daniele Schiavon, ha ritrovato il sorriso al fianco del suo compagno. E nonostante qualche tempo fa si mormorasse che fosse in dolce attesa, l’ex protagonista del Trono Classico ha sempre smentito il tutto.

Oggi però la notizia è ufficiale e a confermarlo è lei stessa dopo che alcuni suoi fedeli sostenitori l’avevano immortalata in un negozio con un pancino sospetto. Per questo motivo, attraverso il proprio account social, Giulia ha deciso di vuotare il sacco e di confermare la lieta novella.

Giulia Quattrochiocche è incinta del suo nuovo compagno e dopo le paparazzate di cui è stata protagonista a sua insaputa, ha scelto di voler confermare il tutto attraverso dei dolcissimi scatti. Le immagini la immortalano mentre mostra una piccola pancia e il suo compagno intendo a darle un dolce bacio. Segno dell’amore che prova nei suoi confronti e della famiglia che insieme stanno costruendo.

La notizia, in men che non si dica, ha subito fatto il giro del web e i suoi fedeli sostenitori non potrebbero che esserne più felici perché nonostante non faccia più parte del piccolo schermo nostrano, Giulia ha trovato la felicità e l’amore di cui tanto era alla ricerca.

Giulia Quattrociocche dopo Uomini e Donne è pronta a diventare mamma e noi non possiamo che farle i nostri migliori auguri.