Ha esordito al Grande Fratello per poi finire a Uomini e Donne ed ora punta dritto alla politica: il percorso dell’ex tronista spiazza i fan.

Alcuni concorrenti del Grande Fratello, ci riferiamo alla storica versione dedicata al format, quella in cui ad abitare la casa più spiata d’Italia erano persone comuni e non personaggi appartenenti al mondo del piccolo schermo, dopo l’esperienza all’interno del reality show di canale 5 hanno fatto il loro debutto a Uomini e Donne.

Alcuni sono diventati veri e propri personaggi tv, mentre altri hanno abbandonato il mondo dello spettacolo. Qualche esempio? C’è Andrea Cerioli che ha debuttato prima nella casa più spiata d’Italia per poi partecipare al Trono Classico per ben due volte nelle vesti di tronista e di recente lo abbiamo visto prendere parte all’Isola dei Famosi. C’era Fefè, che da diversi anni ha lasciato il mondo dello spettacolo, e c’è anche Rossella Intellicato che dopo le esperienze in tv ha scelto di scendere in politica.

Rossella Intellicato del Grande Fratello dopo Uomini e Donne debutta in politica

Rossella Intellicato ha esordito sul piccolo schermo degli italiani al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi. Finita quell’esperienza, l’ex gieffina decise di provare a trovare l’amore negli studi Elios di Roma ma il suo percorso a Uomini e Donne non fu di certo tutto rose e fiori. Tant’è che scelse di abbandonare il programma dopo le continue e furiosi liti con Tina Cipollari. Tant’è che le due stavano perfino per avere uno scontro fisico, il tutto censurato durante la messa in onda.

Ora l’ex tronista ha radicalmente cambiato vita e sul suo profilo Instagram ha annunciato di essersi candidata alle elezioni comunali di Torino, la sua città Natale.

““Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male” ha esordito Rossella Intellicato del Grande Fratello sul suo profilo Instagram, comunicando agli utenti della rete la sua scelta di approdare nel campo politico. “Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico” ha poi concluso, rivelando di aver deciso di sposare le ideologie di Matteo Salvini e della Lega.

Una scelta, quella di scendere in politica, che ha lasciato gli utenti della rete piuttosto perplessi in quanto non conoscevano questa sua passione per la politica e la voglia di scendere in campo in prima persona.

Rossella Intellicato di Uomini e Donne, dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo ormai da diverso tempo ed essersi dedicata all’azienda di famiglia, ha scelto di volersi lanciare in questa nuova esperienza.