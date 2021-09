“Lascio Uomini e Donne, ecco quando”: l’annuncio della star dello show

La star di Uomini e Donne ha rivelato quando lascerà il programma. Il suo addio è dietro l’angolo o ci vorrà ancora un po’?

Uomini e Donne, da ormai 12 anni, ha soltanto una protagonista indiscussa per quanto riguarda la parte dedicata alle dame e ai cavalieri del Trono Over. Ovviamente stiamo parlando di Gemma Galgani. Gemma ha battuto ogni record; in quanto, fatta eccezione per gli opinionisti, è in assoluto il personaggio che è restato il più a lungo all’interno del programma. Tant’è che il pubblico della rete, a volte stanco dei continui teatrini che la vedono protagonista, si chiede quando terminerà il suo percorso.

A rispondere a questo dubbio è stata la diretta interessata che, tra le pagine del settimanale Di Più Tv, ha rivelato per la prima volta quando ha intenzione di lasciare il programma. L’addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne è più vicino di quanto il pubblico possa sospettare o la dama frequenterà ancora per molto tempo gli studi Elios di Roma?

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? La dama del Trono Over fa chiarezza

Gemma Galgani, prima di rispondere alla domanda che tutti aspettano con ansia nel conoscere la risposta, ci ha tenuto a precisare che durante il suo percorso al Trono Over non ha mai finto. In quanto ha sempre messo tutta se stessa e nel corso di questi anni si è anche innamorata più volte. Soltanto le cose purtroppo non sono mai andate come sperava.

“Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo” ha esordito la data, ricordando i suoi due più grandi amori. “Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite” ha aggiunto con una certa amarezza, in quanto per questi capitoli della sua vita non c’è stato il finale che tanto sognava. “Ora mi auguro di trovare la persona giusta” ha poi concluso.

La Galgano però non ha intenzione di far parte del programma per tutta la vita ed ha rivelato che non appena troverà l’amore, sarà pronta a lasciare il Trono Over ma fino a quel momento non ha mai pensato di poter abbandonare gli studi Elios di Roma. In quanto spera ancora di poter incontrare l’uomo giusto, quello che la faccia ancora battere il cuore e che sia in grado di farla sentire speciale.

“Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne“ ha subito precisato, visto che durante il corso di quest’estate si è a lungo parlato di questa possibilità. “Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò“ ha ribadito e quel momento sembra essere ancora lontano, considerando che nessun cavaliere vuole corteggiala durante le nuove registrazioni.

Gemma Galgani a Uomini e Donne resterà ancora per qualche tempo. A meno che non trovi l’uomo giusto, che sia in grado di darle tutto ciò che desidera in una relazione.