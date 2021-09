Uomini e Donne, l’addio è vicino: zero corteggiatori e lacrime amare

Uomini e Donne tornerà in grande stile sul piccolo schermo degli italiani, ma per la protagonista indiscussa le cose si mettono male.

Uomini e Donne non è ancora tornato sul piccolo schermo degli italiani, lo farà a partire da lunedì 13 settembre, ma ha già registrato numerosi appuntamenti per questa nuova stagione televisiva. Una stagione che ritorna in grande stile, dove non mancherà lo spazio dedicato all’indiscussa protagonista del Trono Over.

Ovviamente stiamo parlando di Gemma Galgani che, nonostante quest’anno abbia deciso di ricorrere all’aiuto del chirurgo per modificare il suo seno dopo il lifting dello scorso anno, è rimasta a bocca asciutta. In quanto per la seconda registrazione consecutiva, nessun cavaliere si è messo in contatto con la redazione chiedendo di poterla conoscere e provare a conquistare il suo cuore.

Come avrà reagito la dama? Beh non bene. Accusando ancora una volta nelle anticipazioni di Uomini e Donne, come riportato da Blasting News, Tina Cipollari di essere l’artefice di tutto questo.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani resta a bocca asciutta

Il tempo passa, ma certe cose non cambiano mai. Anche quest’anno, infatti, Gemma Galgani è convinta di non avere alcun uomo pronto a fare la corte a causa dell’atteggiamento di Tina Cipollari nei suoi confronti. Certo, che tra le due non scorra buon sangue è ormai un dato di fatto visto che le cose vanno avanti così da 10 anni a questa parte, ma la dama è convinta che i continui scontri abbiano apportato una cattiva pubblicità alla sua immagine e per questo motivo nessun uomo vorrebbe scendere i famosi gradini per provare a conquistare il suo cuore.

Ovviamente Tina non è assolutamente d’accordo con quanto rivelato dalla sua acerrima nemica durante la nuova registrazione di Uomini e Donne del 6 settembre, affermando che se nessun uomo si mette in contatto con la redazione per venire a corteggiarla è soltanto colpa sua e dei suoi continui sbagli e non perché lei le fa notare in studio, con toni piuttosto coloriti, ciò che non funziona.

Il pubblico della rete sembra essere tutto dalla parte dell’irriverente opinionista, in quanto non ha apprezzato la scelta della Galgani di ricorrere all’aiuto del chirurgo per il secondo anno consecutivo, ma queste dopo di tutto sono scelte che spettano soltanto a lei.

Gemma Galgani è rimasta a bocca asciutta. Quest’anno, purtroppo, sembra essere ancora più complicato di quelli precedenti in quanto nessun cavaliere, almeno per il momento, sembrerebbe essere interessato alla sua persona e a conquistare il suo cuore.