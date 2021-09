Contorno occhi: come scegliere quello perfetto per te!

By

Il contorno occhi è senza dubbio uno dei cosmetici fondamentale per contrastare l’azione del tempo. Scopri come scegliere quello perfetto per te.

Trattare la zona del contorno occhi è importantissimo e soprattutto farlo con prodotti specifici e formulati per questa parte molto delicata del viso.

Il cosmetico da applicare per il contorno occhi però, viene ancora troppe volte sottovalutato e soprattutto per pigrizia.

Si preferisce applicare in modo veloce la crema trattamento viso anche sulla zona perioculare senza soffermarsi troppo a pensare se sia o no la cosa giusta.

Se hai deciso di coccolare il tuo contorno occhi con un buon prodotto scopri quale scegliere in base alla tua età e alla tipologia della tua pelle.

Contorno occhi: quello perfetto per la pelle giovane, per la pelle secca, per la pelle grassa e per quella matura

Noi donne siamo tutte meravigliosamente diverse, ma davanti allo specchio quella ‘zampa di gallina’ in più non piace quasi a nessuna. Proprio per questo la scelta migliore sarebbe quella di curare la pelle da dentro, con una sana alimentazione, proteggerla dall’esterno con l’applicazione di filtri solari e, nel caso della zona perioculare, con l’utilizzo di occhiali da sole.

Per quanto riguarda il trattamento specifico del contorno occhi, sarà funzionale l’utilizzo di un prodotto sia al mattino che alla sera.

Esistono diverse tipologie di prodotti che possono trattare in modo efficace la pelle rendendola più idratata, tonica, elastica e nutrita ed ogni tipologia di pelle necessiterà del suo contorno occhi.

Il prodotto ideale per la pelle giovane

Le giovani donne dovrebbero iniziare trattando la pelle del viso in modo mirato almeno dai 25 anni. Il contorno occhi potrà essere coccolato con emulsioni molto leggere e fresche che siano arricchite soprattutto di ingredienti dal potere idratante.

Il prodotto ideale per la pelle secca

Per chi ha la pelle secca, via libera ai contorno occhi burrosi e concentrati. Saranno il prodotto ideale per idratare e nutrire una zona così delicata del viso.

Il prodotto ideale per la pelle grassa

Le donne che hanno la pelle grassa tendono ad avere spesso un eccesso di sebo sul viso ma anche sulla zona perioculare, per questo sarà utile trattare il contorno occhi con formulazioni ricche di agenti idratanti, nutrienti ma leggere, ideali quelle in gel.

Il prodotto ideale per la pelle matura

Il contorno occhi della pelle matura andrà trattato con prodotti concentrati e ricchi di agenti anti età. L’applicazione di un siero contorno occhi arricchito da acido ialuronico per esempio sarà utilissimo prima dell’applicazione della crema contorno occhi formulata per pelli mature.

Contorno occhi: ecco come si applica alla perfezione

In questo video tutorial potrete conoscere il giusto modo di applicazione del prodotto specifico nella zona perioculare.

Sarà piacevole e rilassante prendersi cura e massaggiare il contorno occhi al mattino e alla sera!