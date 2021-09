Se vuoi una pelle liscia e luminosa e ami i trattamenti fai da te, ecco i tre ingredienti naturali che non potranno mancare nella tua beauty routine autunnale.

La pelle del nostro viso parla di noi e non rivela soltanto la nostra età ma anche il tipo di cure che dedichiamo a noi stesse. Una pelle opaca e spenta, soprattutto dopo la stagione estiva, palesa di certo la presenza di un poco di pigrizia nel trattarla in modo specifico per tornare a farla splendere dopo l’esposizione al sole e alla salsedine.

Prenderci cura ogni giorno della nostra pelle è fondamentale per ritrovarla liscia e luminosa e per farlo non si dovrà per forza ricorrere a prodotti di profumeria, anzi con l’aiuto di 3 ingredienti naturali la pelle del viso sarà completamente rinnovata e pronta per affrontare la stagione autunnale.

Pelle liscia e luminosa: ecco la beauty routine giornaliera e settimanale da seguire

La pelle del viso andrebbe trattata ogni giorno con cure mirate sia al mattino che alla sera. La routine serale risulta essere forse quella fondamentale per mantenere una pelle fresca e giovane a lungo, questo perché si ha qualche momento in più da dedicare a se stesse e perché la pelle durante la notte sarà in grado di assorbire tutte le sostanze benefiche presenti nei trattamenti di bellezza.

Assolutamente vietato andare a dormire senza essersi struccate. Via libera dunque ad acque micellari e struccanti bifasici, perfetti per eliminare ogni traccia di makeup anche quello più tenace come il waterproof in pochi secondi e con gesti delicati.

Dopo aver struccato la pelle, sarà bene detergerla con un prodotti delicato che lavi via ogni traccia di impurità e possa essere eliminato con acqua tiepida.

A questo punto non si dovrà passare immediatamente all’applicazione della crema trattamento o del siero, ma la pelle andrà picchiettata con un tonico, prodotto troppe volte sottovalutato ma al contrario fondamentale per mantenere la pelle tonica ed elastica.

Dopo la tonificazione si potranno applicare sieri, creme viso da notte e contorno occhi, con piccoli e delicati movimenti fino a completo assorbimento.

E al mattino? Si dovrà detergere il viso con un prodotto specifico, tonificarlo per poi applicare la crema viso idratante da giorno.

La maschera settimanale è un trattamento essenziale per il mantenimento della nostra pelle e dopo l’estate sarà fondamentale esfoliare l’epidermide per eliminare le cellule morte e ritrovarla liscia e luminosa.

Scopriamo la ricetta di una maschera trattamento preparata con 3 ingredienti naturali che ti lasceranno di stucco!

Maschera trattamento per pelle liscia e luminosa a base di zafferano, curcuma e farina di mandorle.

Un preparato assolutamente naturale e incredibilmente efficace che lascerà la pelle del vostro viso perfetta.

Scopriamo come preparare la maschera seguendo il video tutorial!

Se al contrario preferite affidarvi a prodotti di profumeria, vi basterà acquistare una maschera viso esfoliante ed illuminante per ottenere i medesimi risultati.